Algo mejor que el Black Friday, en Liverpool, son los Black Days , tres días quemarcan el inicio oficial de la temporada de compras navideñas con descuentos imperdibles. Si estás buscando el momento ideal para adelantar tus regalos o darte un gusto, ¡ aprovecha esta temporada y anota los detalles clave !

Los Black Days comenzarán el último fin de semana de este penúltimo mes del 2025, del 28 al 30 de noviembre . Es crucial que marques estas fechas en tu calendario, ya que es la oportunidad perfecta para asegurar productos de alta demanda a precios inigualables.

Ofertas irresistibles y beneficios exclusivos

En Liverpool, las ofertas de los Black Days son exclusivas y verdaderamente significativos en una amplia variedad de categorías de la tienda departamental. Podrás encontrar precios imperdibles en departamentos como:

Electrónica

Electrodomésticos

Moda

Hogar

Para no perderte los descuentos específicos, te recomendamos estar atento a las redes sociales de Liverpool y usar la aplicación Liverpool Pocket .

Además de los descuentos, al comprar en Liverpool podrás disfrutar de beneficios adicionales que facilitan tus compras y garantizan tu satisfacción, como Click & Collect . Esta opción te permite comprar en tienda o en línea y recoger tus productos en la tienda Liverpool de tu elección, haciendo tu experiencia de compra más conveniente y adaptada a tu disponibilidad.

El proceso es sencillo: ingresa al producto, revisa la disponibilidad en tienda, selecciona Click & Collect al momento de la compra, espera tu correo de confirmación y presenta el código de barras de tu pedido en el módulo.

Los Black Days en Liverpool son mucho más que descuentos; son tu oportunidad de aprovechar beneficios y asegurar tus compras navideñas del 28 al 30 de noviembre. ¡No te lo pierdas!

