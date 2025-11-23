Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber si mi tarjeta Bienestar está vencida?

El último pago del año de la Beca Rita Cetina se depositará muy pronto y corresponde al bimestre de noviembre-diciembre. El objetivo de esta beca es garantizar el derecho a la educación, para que las y los estudiantes sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a ella.El coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, Julio León, dio a conocer que habrá un periodo de reposición de los plásticos que ya no se encuentran vigentes que será a partir del 17 de noviembre. Cabe mencionar que estos apoyos económicos se entregan de forma bimestral a todos los beneficiarios, y los calendarios avanzan de acuerdo con la beca del primer apellido.Si tienes duda sobre el vencimiento de tu tarjeta Bienestar, a continuación te decimos cómo saber si esta ya venció. Esto es lo que debes hacer:En caso de que tu tarjeta Bienestar esté vencida debes de hacer su reposición en el Banco del Bienestar más cercano a tu domicilio. Para consultarlo puedes hacerlo aquí. Una vez entrando al enlace selecciona tu estado y municipio o la alcaldía de tu domicilio.A pesar de que aún no se confirma el día exacto se sabe que el siguiente abono corresponde al bimestre vigente, correspondiente al último pago y se depositará en diciembre. Esto aplica tanto para las y los estudiantes que ya estaban inscritos como para quienes se incorporaron como nuevos beneficiarios.