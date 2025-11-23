Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber si mi tarjeta Bienestar está vencida?

El último pago del año de la Beca Rita Cetina se depositará muy pronto y corresponde al bimestre de noviembre-diciembre. El objetivo de esta beca es garantizar el derecho a la educación, para que las y los estudiantes sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a ella.

El coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, Julio León, dio a conocer que habrá un periodo de reposición de los plásticos que ya no se encuentran vigentes que será a partir del 17 de noviembre. Cabe mencionar que estos apoyos económicos se entregan de forma bimestral a todos los beneficiarios, y los calendarios avanzan de acuerdo con la beca del primer apellido.

¿Cómo saber si mi tarjeta Bienestar está vencida?

Si tienes duda sobre el vencimiento de tu tarjeta Bienestar, a continuación te decimos cómo saber si esta ya venció. Esto es lo que debes hacer:

Observa la parte delantera de tu tarjeta, ahí encontrarás los 16 dígitos de tu tarjeta En la parte de abajo dice Valid THRU y al lado cuatro dígitos separados por un guión, estos corresponden a la fecha de vencimiento, empezando por día y luego mes, por ejemplo: 19 / 11 Si la fecha ya es anterior, significa que ya está vencida y necesitas una reposición del plástico.

¿Dónde hacer la reposición de mi tarjeta Bienestar?

En caso de que tu tarjeta Bienestar esté vencida debes de hacer su reposición en el Banco del Bienestar más cercano a tu domicilio. Para consultarlo puedes hacerlo aquí. Una vez entrando al enlace selecciona tu estado y municipio o la alcaldía de tu domicilio.

¿Cuándo inician los pagos de la Beca Rita Cetina?

A pesar de que aún no se confirma el día exacto se sabe que el siguiente abono corresponde al bimestre vigente, correspondiente al último pago y se depositará en diciembre. Esto aplica tanto para las y los estudiantes que ya estaban inscritos como para quienes se incorporaron como nuevos beneficiarios.

