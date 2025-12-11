El precio del dólar frente al peso mexicano para hoy jueves 11 de diciembre de 2025, cotiza con pocos cambios para este día, esto tras la decisión de México de imponer aranceles a China y otros países con los que no se tiene acuerdo comercial, según reporta Bloomberg.

El tipo de cambio se cotiza en 18.16 pesos, lo que implica una ligera apreciación de 0.02% de la divisa mexicana.

La moneda nacional, regresó al camino de las ganancias.

Este miércoles, también el peso mexicano tuvo un avance mínimo en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, al cierre de las transacciones bancarias.

La divisa ganó un 0.12% respecto al billete verde, en un día donde se anunció la Reserva Federal de Estados Unidos una reducción en la tasa de interés antes del cierre del año.

Este es el tipo de cambio del dólar hoy 11 de diciembre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Banco Azteca | 17.75 | 18.84

BBVA Bancomer | 17.30 | 18.44

Banorte | 16.95 | 18.50

Banamex | 17.64 | 18.66

Scotiabank | 17.40 | 19.00

*Con información de Bloomberg.

