Una mujer de 45 años falleció durante la noche tras un aparatoso accidente registrado en el municipio de El Salto.

El percance ocurrió sobre la carretera a El Verde, en su cruce con Periférico Nuevo.

La víctima circulaba a bordo de una camioneta cuando, presuntamente, otro vehículo la impactó y provocó que saliera del camino y chocara contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Personal de servicios médicos acudió al lugar y encontró a la conductora prensada en el asiento del copiloto, ya sin vida debido a las graves lesiones sufridas, principalmente en el rostro.

Las labores de rescate se complicaron porque el poste quedó a punto de colapsar, sostenido únicamente por cables, por lo que fue necesaria la intervención de personal de CFE para extraer el cuerpo y entregarlo a las autoridades forenses. Del responsable del accidente no se tiene información hasta el momento.

Otro accidente se registró en la colonia San Miguel de Huentitán, en Guadalajara, dejando como saldo un vehículo volcado y cuantiosos daños materiales.

El incidente ocurrió sobre la calle Joaquín Amaro, metros después del cruce con Silvestre Vargas, cuando el conductor de un automóvil compacto perdió el control debido al exceso de velocidad, por lo que se impactó contra un vehículo que estaba estacionado y, posteriormente, terminó volcado.

Vecinos de la zona auxiliaron al hombre, quien se encontraba atrapado dentro de la unidad. Tras ayudarlo a salir, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron bomberos y paramédicos de la Cruz Verde, quienes diagnosticaron al lesionado con una posible fractura de costillas, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital.

Además del auto impactado inicialmente, otro vehículo estacionado resultó con daños colaterales.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB