Martes, 03 de Marzo 2026

Economía

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 3 de marzo

Además de los descuentos semanales, la cadena de supermercados ya tiene precios especiales en productos de Cuaresma

Por: G. Solano

Walmart tiene descuentos en variedad de camarones, mojarra y salmón. EL INFORMADOR/Archivo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales físicas y en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también se ofrecen descuentos exclusivos, entrega a domicilio y la opción de recoger el pedido en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Asimismo, la cadena garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, puede solicitarse el cambio o la devolución del dinero a través de atención al cliente.

Como oferta exclusiva para compras en línea, la tienda ofrece 20 % de descuento en la compra mínima de 400 pesos en productos seleccionados del departamento de pescados y mariscos (bonificación máxima de 240 pesos).

Del mismo modo, hoy se promociona el Cyber Martes Banamex, que con el código WBCYBER3Mofrece 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex en compras de al menos 5,000 pesos.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Mandarina clementina Marketside en malla: 43.90 pesos.
  • Mango paraíso: 46.90 pesos por kilo.
  • Manzana Pink Lady: 39.90 pesos por kilo.
  • Manzana Red Delicious: 39.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 26.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo.
  • Papaya Maradol: 39.90 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 39.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.
  • Pera Red de Anjou: 39.00 pesos por kilo.
  • Piña miel: 19.90 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Camarón coctelero: 189.00 pesos por kilo.
  • Camarón chico sin cabeza: 212.00 pesos por kilo.
  • Camarón empanizado Marketside, 500 gramos: 119.00 pesos.
  • Camarón pacotilla mediano: 319.00 pesos por kilo.
  • Carne para hamburguesa de atún Dolores Premium, 400 gramos: 65.00 pesos.
  • Costilla de res para asar: 165.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 135.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.
  • Mojarra tilapia: 84.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.
  • Salmón Marketside con piel, 500 gramos: 229.00 pesos (sólo en línea).

Además de las ofertas en alimentos del mar, Walmart tiene ofertas en complementos como:

  • Mayonesa McCormick con limón, 870 gramos: 85.00 pesos.
  • Crema ácida Alpura regular, 900 ml: 78.00 pesos.
  • Galletas Crackets Gamesa, 417 gramos: 47.00 pesos.
  • Galletas Habaneras Gamesa, 468 gramos: 59.00 pesos.
  • Galletas Saladitas Gamesa, 504 gramos: 47.00 pesos.
