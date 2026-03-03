Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 3 de marzo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales físicas y en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también se ofrecen descuentos exclusivos, entrega a domicilio y la opción de recoger el pedido en tienda mediante la modalidad “pickup”.Asimismo, la cadena garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, puede solicitarse el cambio o la devolución del dinero a través de atención al cliente.Como oferta exclusiva para compras en línea, la tienda ofrece 20 % de descuento en la compra mínima de 400 pesos en productos seleccionados del departamento de pescados y mariscos (bonificación máxima de 240 pesos).Del mismo modo, hoy se promociona el Cyber Martes Banamex, que con el código WBCYBER3Mofrece 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex en compras de al menos 5,000 pesos.Frutas y verdurasCarnes y pescadosAdemás de las ofertas en alimentos del mar, Walmart tiene ofertas en complementos como: