Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 3 de marzo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales físicas y en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también se ofrecen descuentos exclusivos, entrega a domicilio y la opción de recoger el pedido en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Asimismo, la cadena garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, puede solicitarse el cambio o la devolución del dinero a través de atención al cliente.

Como oferta exclusiva para compras en línea, la tienda ofrece 20 % de descuento en la compra mínima de 400 pesos en productos seleccionados del departamento de pescados y mariscos (bonificación máxima de 240 pesos).

Del mismo modo, hoy se promociona el Cyber Martes Banamex, que con el código WBCYBER3Mofrece 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex en compras de al menos 5,000 pesos.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Mandarina clementina Marketside en malla: 43.90 pesos.

Mango paraíso: 46.90 pesos por kilo.

Manzana Pink Lady: 39.90 pesos por kilo.

Manzana Red Delicious: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 26.90 pesos por kilo.

Naranja: 19.90 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 39.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 39.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Pera Red de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Camarón coctelero: 189.00 pesos por kilo.

Camarón chico sin cabeza: 212.00 pesos por kilo.

Camarón empanizado Marketside, 500 gramos: 119.00 pesos.

Camarón pacotilla mediano: 319.00 pesos por kilo.

Carne para hamburguesa de atún Dolores Premium, 400 gramos: 65.00 pesos.

Costilla de res para asar: 165.00 pesos por kilo.

Fajitas de pechuga de pollo natural: 135.00 pesos por kilo.

Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.

Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.

Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.

Mojarra tilapia: 84.00 pesos por kilo.

Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.

Salmón Marketside con piel, 500 gramos: 229.00 pesos (sólo en línea).

Además de las ofertas en alimentos del mar, Walmart tiene ofertas en complementos como: