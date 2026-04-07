Con la llegada de abril también inicia el periodo para que las personas presenten su Declaración Anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que el periodo para presentar la Declaración Anual 2026 de personas es del 1 al 30 de abril, por lo que hizo un llamado a las y los contribuyentes a cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo legal establecido. La presentación de la Declaración Anual se realiza en el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html disponible durante todo el mes, las 24 horas del día. La dependencia recordó que el trámite es obligatorio para las personas que obtuvieron ingresos por las siguientes actividades: 1. Sueldos y salarios: 2. Servicios profesionales:Para presentar la Declaración Anual se requiere la contraseña o e.firma activa Asimismo, cuando el resultado de la declaración sea un saldo a favor igual o mayor a 10 mil un pesos, deberá enviarse con e.firma. En caso de tener dudas o requerir orientación sobre la Declaración Anual 2025 de personas, se dispone de los siguientes medios de atención: En Guadalajara el SAT cuenta con tres oficinas para presentar la declaración y realizar cualquier otro trámite ante la dependencia. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL