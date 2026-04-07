Con la llegada de abril también inicia el periodo para que las personas presenten su Declaración Anual.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que el periodo para presentar la Declaración Anual 2026 de personas es del 1 al 30 de abril, por lo que hizo un llamado a las y los contribuyentes a cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo legal establecido.

La presentación de la Declaración Anual se realiza en el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html disponible durante todo el mes, las 24 horas del día.

La dependencia recordó que el trámite es obligatorio para las personas que obtuvieron ingresos por las siguientes actividades:

1. Sueldos y salarios:

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025.

Si obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron de manera simultánea para dos o más empleadores.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR.

Si obtuvieron ingresos adicionales por indemnización.

Si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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2. Servicios profesionales:

Actividades empresariales: Incluye a Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Incluye a Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad. Arrendamiento de bienes inmuebles.

Enajenación o adquisición de bienes.

Intereses o dividendos.

Para presentar la Declaración Anual se requiere la contraseña o e.firma activa

Asimismo, cuando el resultado de la declaración sea un saldo a favor igual o mayor a 10 mil un pesos, deberá enviarse con e.firma.

En caso de tener dudas o requerir orientación sobre la Declaración Anual 2025 de personas, se dispone de los siguientes medios de atención:

MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0.

Atención personalizada de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto días inhábiles.

Asistencia telefónica virtual: 24 horas, 7 días de la semana.

Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx OrientaSAT.

Oficina Virtual previa cita en: citas.sat.gob.mx

Casos de aclaración a través del Portal del SAT.

Ubica la oficina más cercana

En Guadalajara el SAT cuenta con tres oficinas para presentar la declaración y realizar cualquier otro trámite ante la dependencia.

SAT Avenida de las Américas 833, Guadalajara, Jalisco.

SAT Avenida Calzada Lázaro Cárdenas 2305, Guadalajara, Jalisco.

SAT Avenida Central Guillermo González Camarena núm.735, Zapopan, Jalisco.

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