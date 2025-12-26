Este viernes, el peso mexicano inició con tendencia al alza la sesión del 26 de diciembre, al registrar una apreciación con respecto al dólar estadounidense.

El diario financiero Bloomberg indica que el peso mexicano tiene una subida de 0.08% con respecto al cierre de ayer jueves.

El tipo de cambio cotiza en 17.9225 pesos por dólar al mayoreo este día, menos de los 18 pesos, y que coincide con una apreciación de 0.06% del índice dólar.

El medio, que cita al grupo Monex, indica que el peso mexicano opera con ganancias luego del día feriado en la mayoría de los mercados por la celebración de la Navidad.

Bloomberg indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la moneda que más gana con respecto al dólar entre las 16 divisas que sigue; detrás aparecen el won de Corea del Sur y el dólar de Taiwán. Las que más pierden son el yen de Japón, el franco de Suiza y el dólar de Nueva Zelanda.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 26 de diciembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 16.55 y vende en 18.64

BBVA Bancomer compra en 16.87 y vende en 18.42

Banorte compra en 16.75 y vende en 18.25

Banamex compra en 17.39 y vende en 18.39

Scotiabank compra en 16.00 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 26 de diciembre es de 17.9248 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

