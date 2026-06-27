El cierre del dólar en 17.50 pesos esta última semana de junio impacta directamente en tu bolsillo, encareciendo productos importados y alterando el valor de las remesas. Conocer este movimiento es clave para anticipar cómo rendirá tu dinero en los próximos días ante la volatilidad del mercado.

Al término de las operaciones del viernes 26 de junio de 2026, el peso mexicano registró una ligera depreciación frente a la divisa estadounidense . El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial se ubicó en 17.5050 pesos por dólar.

A pesar de un intento de recuperación a mediados de la semana, la moneda nacional no logró revertir su tendencia negativa. El balance semanal arrojó una caída acumulada de aproximadamente el 1% para el peso frente al billete verde.

Durante la jornada del viernes, el mercado cambiario experimentó fluctuaciones constantes que mantuvieron en alerta a los inversionistas. El dólar alcanzó un costo máximo de 17.55 pesos y un mínimo de 17.43 pesos en las transacciones interbancarias .

En las ventanillas de instituciones financieras como Banamex, la moneda estadounidense se ofreció hasta en 17.92 pesos para la venta. Esta diferencia refleja el margen comercial que aplican los bancos al menudeo frente al tipo de cambio mayorista.

Factores detrás de la volatilidad cambiaria

Uno de los principales detonantes de este comportamiento fue la reciente decisión de política monetaria de Banxico. La institución determinó mantener su tasa de interés de referencia en 6.50%, eliminando el sesgo expansivo de su comunicado oficial.

Esta pausa prolongada en las tasas locales sirvió como un soporte temporal para el peso mexicano. Al mantener el diferencial de tasas, se conservó el atractivo para los capitales extranjeros que practican el carry trade en el país.

Sin embargo, las presiones externas terminaron por inclinar la balanza a favor del dólar estadounidense. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha endurecido su postura, y los mercados anticipan posibles ajustes restrictivos antes de que concluya el año.

Además, la publicación del índice de precios del consumo privado (PCE) en territorio estadounidense confirmó las expectativas inflacionarias. Este indicador clave para la Fed se ubicó en 4.07% anual, fortaleciendo temporalmente a la divisa norteamericana a nivel global.

Perspectivas económicas y el impacto del T-MEC

A nivel internacional, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de seis divisas, mostró un ligero descenso del 0.05%. Esto limitó las pérdidas del peso en la última sesión de la semana.

Los especialistas de Reuters y Dow Jones señalan que la volatilidad actual del mercado cambiario se ubica en 7.77%. Este nivel supera la referencia histórica reciente, indicando una mayor inestabilidad para las operaciones a corto plazo.

El entorno político y comercial también juega un papel fundamental en la cotización actual. Las expectativas en torno a la próxima renegociación del T-MEC generan cautela entre los grandes corporativos que operan en la región norteamericana.

Por otro lado, la entrada de divisas por el fenómeno del nearshoring sigue siendo un pilar para la moneda local. A esto se suman las inversiones proyectadas por la organización del Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano.

Las proyecciones de diversas instituciones financieras anticipan que el tipo de cambio podría enfrentar mayores presiones en el segundo semestre. Entidades como la Secretaría de Hacienda estiman un cierre de año cercano a los 19.70 pesos por dólar.

Mientras tanto, los consumidores y empresas que dependen de insumos extranjeros deberán mantener cautela. La evolución de la inflación y las decisiones de los bancos centrales seguirán dictando el rumbo del peso en las próximas semanas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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