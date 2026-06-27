La actualización 2026 del esquema tarifario residencial de la CFE elimina los subsidios automáticos si superas los límites regionales de consumo mensual. Una sola ola de calor puede disparar tu factura hasta cinco veces más, convirtiendo el monitoreo de tu medidor en una prioridad financiera urgente.

Las nuevas reglas del juego eléctrico: el temido brinco a la Tarifa DAC

Una de las mayores preocupaciones para la economía familiar ha tomado fuerza con la consolidación del nuevo esquema de cobro residencial implementado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México.

Este 2026, la empresa paraestatal endureció las reglas de clasificación para los hogares del país mediante la aplicación automática de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), una modalidad diseñada para penalizar la alta demanda y que carece por completo de cualquier tipo de subsidio gubernamental.

La problemática radica en cómo opera el algoritmo de cobro. Si el consumo anual promedio de una vivienda rebasa el umbral máximo mensual autorizado para su respectiva localidad geográfica, el usuario pierde el beneficio del apoyo federal. Esto se traduce en un incremento drástico e inmediato en el costo de la energía, llegando a pagar facturas hasta cinco veces más costosas en comparación con los meses previos.

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Además del precio por unidad de energía consumida, la CFE aplica en 2026 un cargo fijo mensual obligatorio de 142.41 pesos, al que se le suma un precio de entre 6 y 7 pesos por cada kilowatt-hora (kWh) registrado, impactando de forma directa las finanzas en estados con climas que tienen olas de calor extremas como Veracruz.

Para un usuario común, pasar por alto los límites del medidor puede significar la pérdida inmediata de su estatus residencial regular, ingresando a una lista de alto consumo de la cual es sumamente complicado y tardado salir.

Conoce tus límites: los umbrales regionales que imponen el castigo

Para evitar caer en las garras de la Tarifa DAC de la CFE, resulta fundamental comprender bajo qué tabulador se encuentra registrado el contrato de tu hogar, un dato que aparece de forma visible en la parte superior de cada recibo de luz. La CFE determina los límites de consumo mensual con base en las temperaturas promedio mínimas de cada región durante la temporada de verano. Los límites oficiales establecidos para este año son los siguientes:

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Tarifa 1: El límite estricto es de 250 kWh mensuales.

El límite estricto es de 250 kWh mensuales. Tarifa 1A: Diseñada para regiones con temperaturas medias de 25 °C, con un tope de 300 kWh al mes.

Diseñada para regiones con temperaturas medias de 25 °C, con un tope de 300 kWh al mes. Tarifa 1B: Aplica para zonas que alcanzan los 28 °C, limitando el consumo a 400 kWh mensuales.

Aplica para zonas que alcanzan los 28 °C, limitando el consumo a 400 kWh mensuales. Tarifa 1C: Para localidades de 30 °C promedio, el umbral sube hasta los 850 kWh al mes.

Para localidades de 30 °C promedio, el umbral sube hasta los 850 kWh al mes. Tarifa 1D: Zonas con temperaturas mínimas de 31 °C tienen un límite de 1,000 kWh mensuales.

Zonas con temperaturas mínimas de 31 °C tienen un límite de 1,000 kWh mensuales. Tarifa 1E: Regiones calurosas de 32 °C promedio cuentan con un margen de 2,000 kWh al mes.

Regiones calurosas de 32 °C promedio cuentan con un margen de 2,000 kWh al mes. Tarifa 1F: El beneficio máximo para zonas con temperaturas extremas de 33 °C es de hasta 2,500 kWh mensuales.

Superar estos límites por un descuido prolongado o por un uso ineficiente de los aparatos de refrigeración activa la reclasificación inmediata de la vivienda.

Las autoridades, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), han enfatizado que el monitoreo constante es la única vía preventiva confiable, debido a que factores imprevistos como las intensas olas de calor suelen disparar el uso del aire acondicionado de forma desmedida, alterando el promedio anual sin que el usuario se percate a tiempo.

¿Cómo recuperar el subsidio si ya caíste en la DAC?

Estar clasificado dentro de la Tarifa DAC no es una condena permanente, pero salir de ella implica un complejo laberinto burocrático y una estricta disciplina de ahorro.

De acuerdo con los lineamientos vigentes de la comisión, la única forma legal para regresar a una tarifa residencial subsidiada consiste en demostrar un cambio radical en los hábitos de consumo. El usuario afectado debe mantener su consumo eléctrico estrictamente por debajo del umbral asignado a su región durante doce meses consecutivos.

Una vez completado de forma exitosa este periodo de un año con números bajos, el titular del servicio no recibe la reclasificación de forma automática; tiene que iniciar un trámite formal ante la CFE.

El proceso requiere que el ciudadano ingrese al portal oficial de la comisión o acuda a un centro de atención para presentar su historial de facturación, demostrando con números reales que la demanda energética del inmueble ha disminuido de manera sostenible. Posteriormente, la empresa evalúa la solicitud y, de proceder, devuelve el subsidio regular para el siguiente ciclo de facturación.

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Afortunadamente, la modernización de la infraestructura ha traído consigo la instalación masiva de medidores digitales durante este año. Estos nuevos dispositivos facilitan el monitoreo en tiempo real por parte del consumidor, eliminando por completo los errores de lectura manual que solían cometer los trabajadores de la luz y permitiendo realizar ajustes preventivos en los hábitos del hogar antes de que concluya el bimestre de facturación.

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Mantén tus aparatos en buen estado físico y, al adquirir nuevos equipos, asegúrate de que cuenten con las etiquetas de eficiencia energética avaladas por las normas oficiales. Optimiza la climatización con sensores: Instala termostatos programables y sensores de movimiento en áreas comunes para regular el uso del aire acondicionado y evitar que permanezca encendido en habitaciones vacías.

Instala termostatos programables y sensores de movimiento en áreas comunes para regular el uso del aire acondicionado y evitar que permanezca encendido en habitaciones vacías. Considera la inversión en paneles solares: Para viviendas con consumos elevados que rozan el límite permitido, la instalación de sistemas fotovoltaicos es la alternativa más eficiente para reducir drásticamente la energía registrada ante la CFE y blindar el subsidio estatal.

JM