Tamales serán más caros este Día de la Candelaria, señalan organizaciones

En la festividad del Día de la Candelaria, a celebrarse el próximo lunes 2 de febrero, se estima que los consumidores tendrán que hacer un gasto de hasta 19% mayor en comparación con el del año pasado para la adquisición de tamales, debido al incremento en los insumos para prepararlos, señalaron organizaciones.

El aumento en los precios del mole y las salsas, así como de las carnes de pollo y de cerdo, usados en la preparación de este platillo, provocan la mayor parte de las alzas.

Un lote de 30 tamales de mole en hoja de maíz costará 315 pesos en este año, lo que significará un aumento de 17.5% si se considera que un año antes costó 47 pesos menos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Si se quiere hacer tamales oaxaqueños verdes, es decir, con hoja de plátano, el gasto será de 338.5 pesos, 53.5 pesos más que el año pasado, lo que representa un aumento de 18.8%.

Lo anterior significa que los tamales de hoja de maíz son 1.57 pesos más caros que el año pasado y para los de hoja de plátano el aumento es mayor con 1.8 pesos más.

GCMA aseguró que lo que más subió de precio fueron las salsas y los vegetales con más de 21% de aumento, así como el pollo que aumentó 15.5% y la masa con manteca que se incrementó 14%.

"El tamal oaxaqueño sube más por la carne de cerdo y por la volatilidad de la salsa verde, que en conjunto empujan el costo por pieza por encima del tamal normal" , expuso la firma consultora.

¿Cuál será el gasto promedio para los tamales en el Día de la Candelaria?

El gasto promedio por el Día de la Candelaria podría equivaler a mil 253 pesos, lo que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) será 14% más que en el 2025.

La cifra considera la compra de 20 piezas de tamales grandes, lo que significará el pago de los tamales, tres litros de champurrado y dos refrescos familiares; aunque podrían también comprarse tamales chicos, pero se necesitará comprar cuatro docenas, explicó la Anpec.

MB

