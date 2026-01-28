SAT confirma que estos pensionados pagarán ISR y el nuevo tope máximo de la UMA

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene para el ejercicio fiscal 2026 un esquema de protección al ingreso de las personas pensionadas en México, el cual se sustenta en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Esta disposición establece las condiciones bajo las cuales las pensiones, jubilaciones y haberes de retiro pueden quedar exentos del pago del ISR.

De acuerdo con la normativa vigente, los ingresos por concepto de pensión no generan obligación fiscal siempre que no superen el límite equivalente a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este tope funciona como referencia para determinar si un pensionado debe o no pagar impuestos, y es aplicado directamente por la autoridad fiscal.

En la práctica, la mayoría de los jubilados afiliados al IMSS o al ISSSTE se mantienen por debajo de este umbral, lo que les permite recibir su pensión sin retenciones de ISR. No obstante, es importante considerar que el valor de la UMA se ajusta cada año en el mes de febrero, situación que provoca la coexistencia de dos límites distintos dentro del mismo ejercicio fiscal.

Durante enero de 2026, el cálculo de la exención se realizará utilizando el valor de la UMA correspondiente a 2025. A partir del 1 de febrero, entrará en vigor el nuevo monto actualizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este cambio puede resultar determinante para quienes perciben ingresos cercanos al tope, ya que su situación fiscal podría variar de un mes a otro.

Uno de los puntos que genera mayor confusión entre los pensionados es el tratamiento de quienes reciben más de una pensión. El SAT ha sido claro en este aspecto: el beneficio de la exención de 15 UMA no se aplica de manera individual a cada pensión, sino sobre el total de los ingresos mensuales que una persona reciba por este concepto.

Por ello, para saber si existe obligación de pagar ISR, es necesario sumar todas las pensiones percibidas, ya sean provenientes de instituciones públicas, Afores o esquemas privados, y comparar el monto total con el límite vigente en el mes correspondiente.

Para 2026, los topes de exención quedan definidos de la siguiente manera:

Enero de 2026: se aplica la UMA de 2025, con un valor mensual de 3 mil 439.46 pesos, lo que permite una exención de hasta 51mil 591.90 pesos.

A partir de febrero de 2026: entra en vigor la UMA de 2026, con un valor mensual de 3 mil 566.22 pesos, elevando el monto exento a 53 mil 493.30 pesos.

Regla del excedente: si los ingresos por pensión superan estos límites, el ISR solo se calcula sobre la cantidad que exceda el tope, no sobre el total percibido.

Acumulación de ingresos: se consideran todas las pensiones recibidas por una misma persona, sin importar su origen.

El ajuste de la UMA a partir de febrero de 2026 tiene un impacto directo en los pensionados con ingresos más altos. Con el nuevo valor mensual de 3 mil 566.22 pesos, el límite de 15 UMA permite que quienes perciban hasta 53 mil 493.30 pesos mensuales queden completamente exentos del ISR.

Qué pensionados pagarán ISR

Esto implica que los jubilados que se mantengan dentro de ese rango recibirán su pensión íntegra. En cambio, quienes superen el monto establecido deberán pagar impuestos únicamente sobre la diferencia. Por ejemplo, si un pensionado recibe 60 mil pesos mensuales en febrero de 2026, el ISR se aplicará solo sobre los 6 mil 506.70 pesos que rebasan el límite exento.

En el caso de las personas que cuentan con más de una fuente de pensión, como una jubilación por años de servicio y una pensión por viudez, el control de estos topes resulta fundamental. El SAT consolida los ingresos a través del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que evalúa la situación fiscal del individuo de manera integral.

