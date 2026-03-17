La mañana de este martes 17 de marzo, el peso cotiza frente al dólar en 17.68 pesos por unidad a las 9:25 horas, lo que representa un avance del 0.36 % respecto al día anterior. El pasado lunes 16 de marzo de 2026, el peso recuperó terreno frente al dólar. La divisa estadounidense cerró en 17.70 pesos por unidad. Sin embargo, ya que fue día feriado, Banxico no registró datos de transacciones, ya que no hubo actividad bancaria. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este martes 17 de marzo el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.9218 pesos por dólar.Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS