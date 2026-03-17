La mañana de este martes 17 de marzo, el peso cotiza frente al dólar en 17.68 pesos por unidad a las 9:25 horas, lo que representa un avance del 0.36 % respecto al día anterior.

Lee también: Profeco revela los mejores seguros de vida para mujeres

Cierre del dólar este 16 de marzo

El pasado lunes 16 de marzo de 2026, el peso recuperó terreno frente al dólar. La divisa estadounidense cerró en 17.70 pesos por unidad. Sin embargo, ya que fue día feriado, Banxico no registró datos de transacciones, ya que no hubo actividad bancaria.

Dólar FIX en el DOF este martes 17 de marzo de 2026

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este martes 17 de marzo el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.9218 pesos por dólar.

Te puede interesar: Revisa antes de Semana Santa cuántos días de vacaciones te tocan

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banco Azteca 17.15 18.54 BBVA Bancomer 16.95 18.48 Banorte 16.40 18.00 Banamex 17.39 18.38 Scotiabank 15.70 19.30

Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.

Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS