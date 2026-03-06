Esta mañana de viernes 6 de marzo, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 09:00 horas— es de 17.81 pesos por billete verde, en promedio. Expertos aseveran que el debilitamiento del peso se debe al conflicto vigente en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar del cual resultó muerto el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Estas acciones militares han mantenido el precio del dólar encarecido para la moneda mexicana, puesto que, según explica Bloomberg, la divisa estadounidense "se ha convertido en un activo refugio por la guerra en el Golfo Pérsico".

"El dólar estadounidense ha funcionado nuevamente como el activo refugio, presionando a la baja el precio del oro", señaló el grupo financiero Actinver el pasado martes.

Tras estas acciones militares, el peso mexicano registró una importante caída ante el dólar. En pasados días, el 3 de marzo, cerró la jornada como la tercera moneda con más pérdidas dentro de la canasta de mayores divisas seguidas por Bloomberg detrás del rand sudafricano y el won surcoreano.

Lee también: Hospitales del IMSS son incluidos en la lista de los mejores del mundo

El superpeso, que se acercaba en fechas anteriores al piso de los 16 pesos, comienza a encarecerse a consecuencia de los conflictos internacionales.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.6770 pesos por un dólar estadounidense.

Tipo de cambio del dólar HOY 6 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 16.45 18.40 BBVA Bancomer 16.96 18.10 Banorte 16.62 18.04 Banamex 17.24 18.26 Scotiabank 15.60 19.10

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

Te recomendamos: Lemus reconoce colaboración con Gobierno de México en materia de seguridad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF