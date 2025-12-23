Martes, 23 de Diciembre 2025

Liverpool: estas son las únicas tiendas que abrirán el 25 de diciembre

La tienda departamental ha anunciado a sus clientes dónde podrán comprar, hacer cambios y recoger pedidos en línea

Por: G. Solano

Liverpool es la marca más asociada a la Navidad en México, y la primera opción para comprar en tiendas físicas esta temporada. EL INFORMADOR/Archivo

as compras de último minuto son uno de los clásicos de la temporada navideña, pero hay buenas noticias para todos los que inevitablemente caerán en esta circunstancia, ya que Liverpool anunció las sucursales que tendrá abiertas el 25 de diciembre y el 1 de enero, así como los horarios de servicio.

La decisión busca atender a clientes que necesitan realizar cambios, compras urgentes e incluso recoger pedidos realizados previamente en línea.

La tienda departamental capitalizará hasta el último minuto el posicionamiento que ha logrado, pues según Kantar, firma de análisis de datos, Liverpool es la marca más asociada con la Navidad en México, con 12 % de los consumidores que la vinculan directamente con esta celebración.

Del mismo modo, Liverpool destaca como una opción relevante para las compras de temporada. Si bien se ubica como la tercera alternativa más popular para las compras navideñas en línea, con 48 % de las preferencias, ocupa el primer lugar cuando se piensa en tiendas físicas, con 50 %, en empate con Walmart.

Liverpool será una opción para las compras de último minuto. EL INFORMADOR/Archivo

Sucursales de Liverpool que abren el 25 de diciembre y el 1 de enero

Con horario de 12:00 a 20:00 horas:

  • Liverpool Acapulco Galerías
  • Liverpool Acapulco La Isla
  • Liverpool Cuernavaca
  • Liverpool Express Zihuatanejo

Con horario de 13:00 a 20:00 horas:

  • Liverpool Puerto Vallarta
  • Liverpool Express Bahía de Banderas
  • Liverpool Express Manzanillo
  • Liverpool Express Huatulco
  • Liverpool Express Mazatlán Marina
  • Liverpool Express Los Cabos

Con horario de 13:00 a 21:00 horas:

  • Liverpool Cancún
  • Liverpool Playa del Carmen
  • Liverpool Express Tulum
  • Liverpool Express Cozumel

El resto de las tiendas del país permanecerán cerradas y retomarán actividades normales el 26 de diciembre.

Por otra parte, todas las sucursales de Liverpool tendrán horarios especiales en algunos días de la recta final del año:

  • Del sábado 20 al martes 23 de diciembre: 11:00 a 22:00 horas.
  • Miércoles 31 de diciembre: 11:00 a 18:00 horas.

