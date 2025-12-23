Con la llegada de las fiestas decembrinas, surge una duda común: ¿se pueden realizar trámites bancarios en ventanilla durante Navidad? La Asociación de Bancos de México (ABM), siguiendo las disposiciones de la CNBV, confirmó ya el cierre de instituciones para este jueves 25 de diciembre de 2025. Sin embargo, existen sucursales específicas que mantendrán sus puertas abiertas para atender a los usuarios. En caso de que te interese, aquí te decimos cómo evitar contratiempos y qué pasa si tu fecha límite de pago cae en este día festivo.

¿Por qué no abrirán los bancos el 25 de diciembre?

El próximo 25 de diciembre es día inhábil establecido para el sector financiero.

La disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024, define el calendario oficial de días inhábiles aplicable a las entidades financieras reguladas, por lo que durante esa fecha no habrá atención en sucursales de bancos.

Ese día de jueves es Navidad, que aparece como día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT) por lo que los empleados de las entidades no laborarán.

¿Qué bancos sí abren el 25 de diciembre?

La ABM precisó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí brindarán servicio al público en sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo como lo es Navidad.

El organismo recordó a los usuarios que el sistema bancario cuenta con más de 65 mil cajeros automáticos y alrededor de 58 mil corresponsales bancarios en todo el país, además de los servicios de banca digital y telefónica, los cuales se mantienen en operación las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Qué pasa si mi fecha límite de pago es en Navidad?

La AMB señala que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, cuando la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este puede realizarse sin penalización alguna el siguiente día hábil.

La ABM recomendó a los clientes de la banca tomar previsiones y utilizar los canales electrónicos disponibles para realizar sus operaciones durante el día festivo.

Opciones bancarias disponibles el 25 de diciembre:

Bancos en almacenes y supermercados: Operan en horarios habituales (Banco Azteca, BanCoppel en caso de que abran las tiendas).

Cajeros automáticos: Más de 65 mil disponibles en todo el país.

Banca digital y móvil: Se pueden hacer operaciones las 24 horas.

Corresponsales bancarios: Tiendas de conveniencia y farmacias.

*Con información de SUN

