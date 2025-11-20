México sufre caída en el mercado automotriz de Estados Unidos

México se mantuvo como el principal proveedor de vehículos en Estados Unidos, al venderle productos por 10 mil 368 millones de dólares en agosto, pero eso significó una disminución de 10.5% frente al mismo mes de 2024, indican cifras del Departamento de Comercio del país vecino reveladas ayer.

Canadá corrió con la misma suerte, pues exportó vehículos a Estados Unidos por 3 mil 539 millones de dólares en el octavo mes del año, una baja de 11.2% respecto a 2024.

En contraste, otros países ajenos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incrementaron en agosto sus envíos a la Unión Americana, donde aumentó la compra de unidades vehiculares fabricadas en el exterior en 1.7%.

Tal es el caso de Brasil, al exportarle vehículos por un valor de 87 millones de dólares, es decir 17.7% más que en el mismo mes de 2024. India y Tailandia también aumentaron sus exportaciones de coches al mercado estadounidense.

La política comercial

Los resultados, atribuidos por expertos y fuentes del sector automotriz a la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump, muestran que México se mantuvo en primer lugar como proveedor de autos a la Unión Americana, seguido por Japón, Canadá, Corea del Sur y Alemania.

La industria nacional exporta automóviles con una tasa arancelaria de 25%, la cual se aplica a 40% de cada unidad, ya que el resto son partes armadas en Estados Unidos y están exentas del cobro, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Rogelio Garza.

No obstante, las exportaciones mexicanas deben cumplir la regla de origen que se fijó en el T-MEC para asegurar un alto contenido de partes de Norteamérica.

Para Garza, el problema radica en que otros países negociaron mejores tarifas arancelarias y no deben cumplir reglas de origen.

Por ejemplo, Reino Unido tiene un arancel de 10%, mientras que la Unión Europea y Surcorea acordaron una tasa de 15% para el sector. En tanto, Canadá enfrenta la amenaza de que suba el arancel a 40%: "Sí hay un impacto, porque las armadoras europeas pueden entrar con tasa de 15% pareja, versus nosotros [con 25%], aunque puedes descontar el contenido americano, pero hay que cumplir una regla de origen muy estricta. O sea, ahorita sí hay una desventaja con algunos de los acuerdos que firmó Estados Unidos", lamentó Garza.

Si bien hay acuerdos para reducir el arancel a países cuyas exportaciones compiten con las de México, como los vehículos, son convenios frágiles, señalaron especialistas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV