Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran mañana 21 de noviembre

Según el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025, la dispersión de pagos que comenzó el pasado 3 de noviembre, terminará el próximo 27 para todos los programas del Bienestar, incluida la Pensión Mujeres Bienestar:

Programas que están recibiendo su pago:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Los depósitos se realizan de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago mañana viernes 21 de noviembre?

Según el calendario compartido, durante esos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "R".

Aquí te compartimos el calendario completo:

Fechas de depósito para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Este pasado lunes 17 de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer durante la conferencia matutina, las fechas oficiales en las que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias en octubre y hasta el pasado 10 de noviembre.

Desde el 18 de noviembre comenzó esta dispersión. Por lo que para mañana viernes 21, recibirán su pago las letras "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y" y "Z".

El calendario queda de la siguiente manera:

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

