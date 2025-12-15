El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) impulsa este año diversos programas enfocados en fortalecer el acceso a la vivienda en Jalisco, entre los que destaca la colaboración con el Gobierno federal en el programa Vivienda del Bienestar, mediante el cual se proyecta construir más de 68 mil casas a lo largo del sexenio.

Este esquema funciona con la participación conjunta de los tres niveles de gobierno: mientras el Estado y los municipios aportan la tierra, la federación se encarga de la construcción de las viviendas. Este año, se entregaron 14 hectáreas donadas por el Gobierno del Estado y los municipios de Lagos de Moreno, El Salto, Autlán y Tepatitlán, con las cuales se planea generar 2 mil 100 viviendas de 60 metros cuadrados, con un costo estimado de 650 mil pesos cada una.

De acuerdo con los cálculos del IJALVI, la construcción de estas primeras 2 mil 100 casas representará una inversión de más de mil 365 millones de pesos, lo que contribuiría a reactivar la economía local y generar empleo.

Guillermo Medrano Barba, director del Instituto, explicó que para la desincorporación de cualquier terreno debe contarse con la autorización del Congreso del Estado. En este sentido, señaló que los municipios de Autlán, El Salto y Tepatitlán ya cuentan con la aprobación legislativa, mientras que en Lagos de Moreno el Gobernador de Jalisco firmó la iniciativa, quedando pendiente su ratificación por el Congreso.

“Para que este programa tenga éxito, el aporte y la participación del Gobierno del Estado y los municipios es muy importante”, enfatizó Medrano Barba. Agregó que la cifra de 68 mil viviendas proyectadas depende directamente de la disponibilidad de suelo donado por las autoridades locales y estatales.

Además del programa Vivienda del Bienestar, el IJALVI implementó este año otros programas enfocados en mejorar la vivienda y la calidad de vida de las familias jaliscienses. Uno de ellos es el Programa de Mejoramiento de Vivienda, que benefició a 24 municipios con alta marginalidad. Este programa ofrece apoyos para la construcción de recámaras, baños, cocinas o techos nuevos, destinando un presupuesto de 50 millones de pesos, con más de 29 viviendas apoyadas por municipio.

Otro proyecto es Jalisco Sí Pinta, mediante el cual se brindan recursos para la pintura de fachadas e impermeabilización de viviendas. En este programa participaron 27 municipios y se invirtieron 4 millones 500 mil pesos, generando un impacto social significativo en las comunidades atendidas.

El IJALVI también destinó apoyos a 200 familias con alguna discapacidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a quienes se les adecuaron sanitarios, rampas y accesos para mejorar la movilidad y la accesibilidad en sus hogares. Para este programa se asignaron 2 millones de pesos, beneficiando a personas de escasos recursos que requieren adaptaciones especiales en sus viviendas.

Asimismo, el Instituto implementó el programa de Suelo Urbano Accesible en diversos municipios, con la finalidad de urbanizar terrenos y ponerlos a disposición de familias con bajos recursos. Los lotes cuentan con todos los servicios, están cerca de la mancha urbana, transporte público y escuelas, y se entregan con certeza jurídica. Cada terreno tiene un costo de 128 mil pesos y quienes los adquieren pueden acceder a un crédito para vivienda. Este esquema ya se ha aplicado en Ahualulco, Jamay, Cocula, Acatic, Pihuamo y San Juanito de Escobedo, entre otros municipios.

“Actualmente traemos en ruta cerca de 22 municipios para generar suelo urbano con certeza jurídica y a bajo costo para las familias más vulnerables”, concluyó Medrano Barba.

Con estos programas, el IJALVI busca no solo garantizar el acceso a la vivienda digna, sino también mejorar la calidad de vida de las familias jaliscienses, fomentar la economía local y fortalecer la infraestructura urbana en diferentes regiones del Estado. La coordinación entre los niveles de gobierno y la disponibilidad de terrenos adecuados se mantiene como el factor determinante para alcanzar las metas planteadas en este sexenio.

