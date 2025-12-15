Las tarifas de los hoteles en la Zona Metropolitana de Guadalajara se incrementarán de manera significativa con motivo del Mundial FIFA 2026, debido a un escenario de alta demanda frente a una oferta limitada. De acuerdo con estimaciones del sector turístico, el costo promedio por noche podría triplicarse durante el evento, al pasar de alrededor de 100 dólares a cerca de 300 dólares.

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) explicó que este aumento responde a una dinámica natural de oferta y demanda, impulsada por la magnitud del torneo y la llegada masiva de aficionados nacionales y extranjeros. No obstante, precisó que, aun con este incremento, Guadalajara mantendrá tarifas más bajas en comparación con otras sedes mundialistas como Ciudad de México y Monterrey.

Gustavo Staufert, director de la OFVC, señaló que históricamente Guadalajara ha sido un destino más accesible en términos de hospedaje, aunque consideró que no es viable mantener precios muy por debajo de otras ciudades ante un evento de esta dimensión. Aclaró que más que un incremento desproporcionado, se trata de un ajuste acorde con la demanda que generará el Mundial.

El directivo añadió que el alza en las tarifas también debe analizarse en relación con otros costos asociados al torneo, como el precio de los boletos para los partidos. Señaló que la FIFA establecerá precios similares para las entradas en todas las sedes, independientemente del país o la ciudad, por lo que la hotelería local debe mantenerse en niveles comparables al resto de la experiencia del aficionado.

Staufert explicó que si los asistentes están dispuestos a pagar boletos con costos elevados, también contarán con el presupuesto para cubrir tarifas hoteleras más altas durante su estancia. En ese sentido, consideró que el perfil del visitante que llegará a Guadalajara está acostumbrado a pagar precios de ese rango, sin que ello represente una barrera para viajar.

Agregó que la ciudad será sede de partidos en los que participarán selecciones como México, Corea, España, Uruguay y Colombia, lo que atraerá a una gran cantidad de seguidores de distintos países. En particular, destacó que los encuentros de la Selección Mexicana suelen generar una alta concentración de aficionados, lo que presionará aún más la demanda de hospedaje.

El titular de la OFVC reconoció que uno de los mayores retos para la ciudad será el partido entre México y Corea, debido a la expectativa de asistencia. Recordó que, históricamente, la Selección Mexicana no ha salido de la Ciudad de México en la primera ronda de Copas del Mundo, lo que anticipa una movilización extraordinaria de aficionados hacia Guadalajara.

Ante este escenario, consideró posible que se repitan situaciones similares a las que se viven en eventos de alta afluencia, como la Feria de Aguascalientes, donde algunas personas optan por dormir en sus vehículos o compartir habitaciones por turnos. Subrayó que este desafío no será exclusivo del sector hotelero, sino que involucrará a toda la ciudad en términos de logística y servicios.

Actualmente, la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con una oferta aproximada de 30 mil cuartos de hotel y 11 mil 500 espacios disponibles a través de plataformas como Airbnb. Para el Mundial FIFA 2026, se prevé que la capacidad hotelera alcance los 31 mil 500 cuartos, mientras que la oferta de alojamiento temporal podría incrementarse hasta 15 mil unidades, con el objetivo de atender la alta demanda esperada durante el torneo.

