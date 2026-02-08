Reportan hackeo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que el 30 de enero pasado se registró un incidente de seguridad de la información , por lo que se activaron los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio.

"La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público.

Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas", dijo el organismo en un comunicado.

Según el organismo regulador de la industria de seguros, en cuanto a las cédulas vigentes se otorgará una ampliación de su vigencia hasta el día 28 de febrero.

"La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza. La CNSF reitera su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas", dijo.

Experto alerta por filtración masiva de datos en México

Por su parte, el fundador de la firma de ciberseguridad Silikn, Víctor Ruiz, ha calificado la situación como crítica para la integridad digital del país.

En declaraciones recientes, advirtió que “la exposición de cédulas profesionales y registros fiscales no solo afecta la operatividad de los intermediarios, sino que abre la puerta a campañas de suplantación de identidad a gran escala”.

Ruiz enfatiza que la respuesta de las autoridades debe ir más allá de la extensión de vigencias, enfocándose en el monitoreo activo de la dark web para detectar el uso indebido de los datos filtrados.

Ciberataque de Chronus compromete a más de 25 instituciones en México

Investigaciones recientes de la consultora Silikn sugieren que el incidente en la CNSF no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva mayor atribuida al grupo cibercriminal Chronus.

A finales de enero de 2026, se reportó una vulneración coordinada que habría comprometido la seguridad de aproximadamente 25 instituciones públicas, incluyendo al SAT y al IMSS-Bienestar.

Este ataque masivo habría expuesto terabytes de información administrativa y biométrica, lo que explica la activación simultánea de protocolos de emergencia en diversas dependencias federales.

