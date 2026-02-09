La vigilancia epidemiológica permanente y el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad continúan siendo fundamentales para contener la propagación del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), una plaga que representa un riesgo constante para la sanidad pecuaria y la productividad ganadera en México.

En semanas recientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó una reducción del 57 por ciento en los casos activos de gusano barrenador. Este descenso se atribuye tanto a la aplicación oportuna de los protocolos sanitarios como a condiciones climáticas menos favorables para el parásito, como la disminución de lluvias y el descenso de la temperatura ambiente, factores que reducen de manera temporal la infestación de parásitos externos.

No obstante, especialistas advirtieron que esta disminución no debe interpretarse como una erradicación de la plaga. Por el contrario, señalaron que el escenario actual exige mantener la atención y la vigilancia en campo, ya que relajar las medidas de control podría derivar en un rebrote, especialmente ante el eventual regreso de condiciones climáticas propicias para su proliferación.

Para MSD Salud Animal, la bioseguridad no debe entenderse como una respuesta momentánea, sino como un esfuerzo continuo que permita anticiparse a los riesgos, fortalecer la prevención y acompañar de manera constante a los productores. La empresa subrayó la importancia de respaldar estas acciones con conocimiento científico y soluciones veterinarias con eficacia comprobada.

“Trabajamos para ofrecer herramientas que permitan proteger al ganado, reducir pérdidas productivas y fortalecer la sanidad pecuaria del país, especialmente ante el próximo retorno de la temporada de lluvias, que puede favorecer nuevamente el incremento de casos”, señaló Leonardo Burcius, Director General de MSD Salud Animal en México.

En el mismo sentido, Julio Prates, Director de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México, destacó que los resultados positivos observados confirman la efectividad de los protocolos cuando se aplican de manera constante. Sin embargo, insistió en que bajar la guardia representa un riesgo significativo para el sector.

“La reducción en los casos refleja que los protocolos funcionan cuando se aplican de manera constante. Sin embargo, bajar la guardia puede generar un rebrote. La vigilancia debe mantenerse fuerte y con la misma intensidad, apoyada en herramientas veterinarias con eficacia comprobada, para avanzar hacia una reducción sostenida del gusano barrenador y fortalecer la sanidad pecuaria del país”, afirmó.

La reaparición del gusano barrenador constituye un desafío sanitario con impacto directo en la producción de carne y leche, así como en el bienestar animal y la estabilidad del sector ganadero. Ante este panorama, los especialistas enfatizaron la relevancia del manejo oportuno de heridas, la detección temprana de casos sospechosos y el uso de tratamientos veterinarios sistémicos de acción prolongada.

Prates recomendó que estas medidas se mantengan como parte de una estrategia integral de prevención, ya que permiten reducir el riesgo de nuevas infestaciones y limitar la propagación del parásito en las unidades de producción pecuaria.

Como parte de su compromiso con una ganadería más fuerte y sostenible, MSD Salud Animal impulsa soluciones veterinarias desarrolladas con base científica y respaldadas por estudios y pruebas de campo realizadas en México. Estas herramientas forman parte de los protocolos de control y prevención recomendados para proteger la salud del ganado y apoyar a los productores en la aplicación continua de medidas de bioseguridad.

Finalmente, Alberto García Escalera, Gerente Técnico de Cuentas Clave de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México, subrayó que la bioseguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades, especialistas y productores. “Acompañamos a los productores con herramientas científicas que les permitan sostener los protocolos de prevención, especialmente en momentos en los que una reducción temporal de casos podría generar una falsa sensación de control”, concluyó.

Estas soluciones veterinarias están diseñadas para cuidar la salud del ganado desde los primeros días de vida y a lo largo de su desarrollo.

Contribuyen a prevenir y tratar infestaciones provocadas por larvas, que suelen aparecer en heridas abiertas, así como a proteger zonas especialmente sensibles, entre ellas el ombligo de los terneros recién nacidos, una de las principales puertas de entrada de infecciones.

MSD Salud Animal hizo un llamado a las y los ganaderos a no relajar las medidas sanitarias, mantener la vigilancia constante en sus unidades de producción, atender de inmediato cualquier herida o lesión, reportar oportunamente casos sospechosos y apoyarse en su médico veterinario.

La continuidad de estas acciones es clave para evitar repuntes y avanzar, de manera responsable, hacia una reducción sostenida del impacto del gusano barrenador en la ganadería mexicana, en el mediano plazo nacional.

