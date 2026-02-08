En México, el tema de los impuestos suele generar conversación en distintos momentos del año, ya que algunos pagos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) son habituales para los contribuyentes en ciertas fechas, aunque pueden resultar "absurdos" o incluso inexistentes en otros países, lo que refuerza la idea de que ciertas cargas fiscales son particulares del sistema de nuestro país.

Por mencionar un ejemplo, el pago de la tenencia se aplica a la propiedad de un vehículo y varía según el estado del país; el impuesto a la comida chatarra o alimentos con alto contenido calórico se implementó para combatir la obesidad en México; y qué decir del que se cobra a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en el año 2014 para luchar contra el consumo excesivo que también lleva a problemas de salud.

Los impuestos "absurdos" que se han pagado en México

Los impuestos cambian con el paso del tiempo y, en México, han existido algunos gravámenes que hoy se consideran "absurdos" o que simplemente resultan impensables para los contribuyentes actuales, ya sea por su naturaleza, su justificación o el contexto en el que fueron aplicados.

Por ejemplo, los estudiosos de la Historia han hablado de una época en la que la recaudación de impuestos basada en los ingresos y el patrimonio era un desafío, y surgieron contribuciones singulares para gravar objetos de lujo y bienes visibles.

Estas medidas, por ejemplo, incluían los impuestos a puertas y ventanas, perros, carros y caballos, y contrario a lo que se suele decir, no solo fueron una realidad en México durante el gobierno del expresidente Antonio López de Santa Anna, sino que derivaron de una tendencia internacional inspirada en la fiscalidad europea del siglo XVII , o al menos así lo asentó el historiador Héctor Strobel para la revista Relatos e Historias en México.

Los impuestos por la posesión de puertas y ventana surgieron en Inglaterra, y se extendieron a países como Francia, Suecia, España y Países Bajos. Este cobro llevó a algunos a cerrar las que se tenían en los hogares para no pagar tanto.

Este dinero se cobró en otros países de América, que incluyó a México, como parte de una estrategia que buscaba sanar las finanzas tras la guerra de Independencia.

La medida fue impuesta por Santa Anna en el año de 1854 con el nombre de "impuesto a luces exteriores".

También se cobraban aranceles por cada perro en 1853; este, de hecho, todavía se paga en algunos países.

Otros impuestos que se cobraron fueron a los caballos y los carros (y que pueden ser considerados precursores de la tenencia vehicular), y también tienen origen europeo.

Contrario a lo que se cree, dice el artículo de Héctor Strobel, estos impuestos no generaban incomodidad en las personas, pero sí hablan de la influencia de Europa en la construcción del sistema fiscal mexicano.

