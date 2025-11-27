En una jornada que inicia con un dólar sin mayores cambios, el peso mexicano inicia con pocos movimientos en sus operaciones hoy jueves 27 de noviembre de 2025, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El diario Bloomberg indica que el dólar registra una apreciación de 0.01% con respecto al cierre de ayer miércoles, lo que coincide con un peso que se ha apreciado 11.89% en lo que va del año.

El tipo de cambio cotiza en 18.34 pesos por dólar al mayoreo este día, y con tendencia a mantenerse sin mayores movimientos debido al día feriado en el vecino país del norte.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para hoy, el valor del peso mexicano presenta pocos movimientos, debido al bajo volumen de operaciones en Estados Unidos por el día festivo, aunque los datos económicos locales muestran una resiliencia de las exportaciones.

El medio también indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la décima moneda que cotiza con más ganancias ante el dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 27 de noviembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 16.95 y vende en 18.95

BBVA compra en 17.48 y vende en 18.62

Banorte compra en 17.15 y vende en 18.65

Banamex compra en 17.79 y vende en 18.81

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 19.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del jueves 27 de noviembre es de 18.3560 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF