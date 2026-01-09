La mañana de este viernes 9 de enero, el peso mexicano registra una baja frente al dólar. El tipo de cambio se cotiza en 18.0213 pesos por unidad en el mercado spot (Ciudad de México, 6:07), lo que equivale a una caída de 0.27 % del peso mexicano. El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció este 9 de enero un tipo de cambio de 17.9807 por dólar. La mañana de este 9 de enero de 2026, las 16 principales divisas seguidas por Bloomberg retroceden frente al dólar, las pérdidas son lideradas por el yen japonés (-0.44 %), el won surcoreano (-0.42 %), mientras que el dólar neocélandes (0.40 %). Por otro lado, el peso mexicano es se posiciona como la cuarta divisa que más cae. Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS