La mañana de este viernes 9 de enero, el peso mexicano registra una baja frente al dólar.

El tipo de cambio se cotiza en 18.0213 pesos por unidad en el mercado spot (Ciudad de México, 6:07), lo que equivale a una caída de 0.27 % del peso mexicano.

Tipo de cambio hoy 9 de enero, Diario Oficial de la Federación (DOF)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció este 9 de enero un tipo de cambio de 17.9807 por dólar.

Otras divisas

La mañana de este 9 de enero de 2026, las 16 principales divisas seguidas por Bloomberg retroceden frente al dólar, las pérdidas son lideradas por el yen japonés (-0.44 %), el won surcoreano (-0.42 %), mientras que el dólar neocélandes (0.40 %). Por otro lado, el peso mexicano es se posiciona como la cuarta divisa que más cae.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 9 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.85 18.64 BBVA Bancomer 17.12 18.25 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.43 18.43 Scotiabank 16.00 19.00

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

