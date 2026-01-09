Viernes, 09 de Enero 2026

Peso baja frente al dólar la mañana de este 9 de enero

El peso mexicano registró una caída frente al dólar del 0.27 por ciento 

Por: Anel Solis

La mañana de este 9 de enero, el peso mexicano se posiciona como la cuarta divisa, de las seguidas por Bloomberg, que más cae frente al dólar. UNSPLASH / A. NIR

La mañana de este viernes 9 de enero, el peso mexicano registra una baja frente al dólar. 

El tipo de cambio se cotiza en 18.0213 pesos por unidad en el mercado spot (Ciudad de México, 6:07), lo que equivale a una caída de 0.27 % del peso mexicano. 

Tipo de cambio hoy 9 de enero, Diario Oficial de la Federación (DOF) 

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció este 9 de enero un tipo de cambio de 17.9807 por dólar. 

Otras divisas

La mañana de este 9 de enero de 2026, las 16 principales divisas seguidas por Bloomberg retroceden frente al dólar, las pérdidas son lideradas por el yen japonés (-0.44 %), el won surcoreano (-0.42 %), mientras que el dólar neocélandes (0.40 %). Por otro lado, el peso mexicano es se posiciona como la cuarta divisa que más cae. 

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 9 de enero de 2026

Banco Compra Venta
Afirme 17.10  18.50
Banco Azteca 16.85  18.64
BBVA Bancomer 17.12  18.25
Banorte 16.80  18.30
Banamex 17.43  18.43
Scotiabank  16.00  19.00

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

