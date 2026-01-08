Liverpool es una de las tiendas departamentales con mayor presencia y reconocimiento entre los consumidores mexicanos, pues además de su amplio catálogo de marcas y productos, la cadena se distingue por realizar eventos comerciales a lo largo del año que buscan incentivar el consumo con promociones atractivas. Uno de los más esperados es La Gran Barata Liverpool, una campaña que marca el inicio del calendario de descuentos tras la temporada decembrina.

Este evento se ha posicionado como una de las estrategias comerciales más relevantes del arranque de año en México y una vez concluidas las fiestas, Liverpool lanza esta jornada de promociones con el objetivo de ofrecer precios especiales en múltiples departamentos, tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales, captando la atención de consumidores que buscan ahorrar o planear compras importantes después de diciembre.

La Gran Barata no solo destaca por los descuentos, sino porque se presenta como una oportunidad para renovar el guardarropa, adelantar compras para el hogar o adquirir tecnología y electrodomésticos bajo condiciones preferenciales, en un periodo clave para la economía familiar.

¿Cuándo terminan las ofertas de la Gran Barata Liverpool?

De acuerdo con información oficial de la tienda departamental, La Gran Barata Liverpool inició el 25 de diciembre de 2025 y concluirá el próximo 2 de febrero de 2026 . Con ello, el evento se consolida como una de las campañas de descuentos más extensas dentro del calendario comercial de la cadena.

Durante este periodo, las promociones se mantienen activas de forma continua, aunque los porcentajes de descuento pueden variar conforme avanzan las semanas. Por ello, algunos productos pueden presentar ajustes en precio o disponibilidad dependiendo de la demanda.

Las ofertas aplican tanto en tiendas físicas de todo el país como en el sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket, lo que permite a los consumidores comprar de manera presencial o digital, comparar precios y acceder a promociones en cualquier momento del día.

Departamentos con mayores descuentos

La Gran Barata Liverpool incluye rebajas en prácticamente todas sus áreas, aunque algunos departamentos concentran los mayores beneficios:

Moda y calzado: ropa para dama, caballero y niños, así como zapatos, tenis y accesorios, con descuentos que pueden llegar hasta el 40 y 50 por ciento en artículos seleccionados.

Muebles y decoración: salas, recámaras, comedores y artículos decorativos con precios especiales para quienes buscan renovar espacios del hogar.

Electrodomésticos y línea blanca: refrigeradores, lavadoras, estufas y pequeños aparatos, con rebajas variables según marca y modelo.

Tecnología: celulares, laptops, tablets, pantallas y consolas, con promociones más moderadas pero atractivas para compras planeadas.

Hogar y descanso: colchones, blancos y artículos para el dormitorio, entre los más buscados durante el evento.

Juguetes y deportes: productos de entretenimiento infantil y acondicionamiento físico también forman parte de la campaña.

La empresa aclara que los descuentos están sujetos a disponibilidad, inventario y canal de compra, por lo que recomienda revisar las condiciones específicas antes de realizar cualquier adquisición.

Promociones y facilidades de pago

Además de las rebajas directas, La Gran Barata Liverpool ofrece facilidades de pago, como hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, así como beneficios adicionales para tarjetahabientes de la tienda. Estas condiciones están diseñadas para incentivar compras de mayor valor y brindar mayor flexibilidad financiera a los consumidores al inicio del año.

Mientras que los horarios de atención en tiendas físicas se mantienen conforme a cada sucursal, la compra en línea permite acceso permanente a las ofertas, con opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda, una alternativa cada vez más utilizada por los clientes.

YC