La jugada 'mágica' de Carlos Slim para evitar la quiebra por el efecto tequila en 1994

La crisis económica de México a finales del año de 1994 conocida como "El Efecto Tequila" o “El error de Diciembre”, fue provocada por la falta de reservas internacionales y una devaluación repentina del peso mexicano durante el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo.

Dicha crisis pasó a afectar principalmente al sector empresarial, uno de ellos fue Carlos Slim, quien por entonces había invertido en empresas como Telmex, Seguros de México, entres otras de sectores industriales estratégicos, con las que consolidó un patrimonio de seis mil 600 millones de dólares, volviéndolo uno de los hombres más ricos de México.

Cuando la recesión económica sucedió Slim tuvo grandes perdidas en pocos meses, aproximadamente tres mil 700 millones de dólares, representando casi la mitad de toda su fortuna.

¿Qué hizo Carlos Slim para recuperarse?

La jugada mágica que hizo el empresario para evitar la quiebra y posteriormente multiplicar su patrimonio, se basó en su filosofía que se centra en: la inversión a largo plazo, reinversión de utilidades, la austeridad y adaptación, así como la búsqueda de oportunidades en crisis.

Por lo que, aprovechando la situación se dedicó a buscar oportunidades invirtiendo en diversos sectores a precios muy bajos, que a largo plazo florecerían. Un camino muy diferente a otros inversores que en su lugar buscaron salir de México y cortar cualquier tipo de negocio con las empresas.

Consolidó la estructura de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, diversificando sus intereses en telecomunicaciones, banca, minería, energía, estructura y comercio, lo que le permitió compensar las perdidas en un sector con ganancias en otros.

Posteriormente, se enfocó en reducir los costos así como optimizar procesos para mantener la rentabilidad a pesar de la caída del consumo interno en el país. Mantuvo su visión de que conseguiría resultados a largo plazo, no se dejó llevar por el pánico de conseguir a corto plazo, y mantuvo sus posiciones en empresas clave como Telmex, la cual se convirtió en su principal motor de crecimiento tras la crisis.

Esta "jugada audaz" no solo evitó la quiebra de sus consorcios, sino que le permitió posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo en los años siguientes al capitalizar la recuperación económica de México .

