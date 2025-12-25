SAT: La multa que te caerá si no cumples con este requisito el 1 de enero de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a menudo, implementa cambios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto de personas físicas como morales en México. Entre las medidas destacadas resalta la obligatoriedad de activar el Buzón Tributario antes del 1 de enero de 2026 para evitar que te caiga una multa, así lo menciona la dependencia en su página web oficial.

X / @SATMX

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT?

El Buzón Tributario es una herramienta digital que permite la comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes en México. Es con este servicio que es posible realizar trámites, presentar promociones, enviar documentación, atender requerimientos y recibir respuestas a consultas, aunque no es lo único. También ofrece la posibilidad de poder realizar estas gestiones desde cualquier lugar a través de Internet.

El Buzón Tributario está disponible tanto para personas físicas como morales, y aunque algunos trámites requieren la e-firma, este simplifica muchas de las gestiones fiscales, reduciendo tiempos y evitando desplazamientos innecesarios.

¿Qué pasa si no activo el Buzón Tributario?

Todos los contribuyentes deben saber que si no activan su Buzón Tributario antes del 1 de enero de 2026, les podría caer una multa. Las sanciones económicas que ha establecido el SAT oscilan entre los 3 mil 850 pesos y los 11 mil 540 pesos.

El portal oficial del SAT indica que si aún no se habilita el Buzón Tributario, se debe hacer a la brevedad y mantener actualizados los medios de contacto.

Para la aplicación de la multa se extendió una prórroga hasta el 1 de enero de 2026, de conformidad con el artículo transitorio Cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 y su Anexo 5, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024.

ESPECIAL / sat.gob.mx

¿Cómo se activa el Buzón Tributario?

Para activar el Buzón Tributario, los contribuyentes deben ingresar al portal del SAT. Es indispensable contar con un correo electrónico y un número de teléfono actualizados, ya que serán los medios principales de contacto con la autoridad fiscal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF