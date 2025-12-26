Aumentan impuestos a la importación de ropa y calzado de Asia

Este 10 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó un cambio en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en el que habrá un aumento en la tarifa de aranceles que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2026, en varios de los productos provenientes de países con los que México no cuenta con un tratado de libre comercio. El aumento de impuestos irá desde 5% hasta 50%.Los países con los que no se tiene un tratado de libre comercio son: China, Corea del Sur, India, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Taiwán, entre otros.Se le impondrán aranceles de 20% a los siguientes productos asiáticos:Se les impondrá un arancel de 30% a 35% a los productos siguientes:Con un arancel del 20% se verán afectados los siguientes tipos de calzado asiático:Con hasta 35% de arancel estarán:Todo ello se aprobó por el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en el texto denominado “Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, con el objetivo de impulsar la producción nacional, proteger sectores estratégicos y reducir la competencia desleal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR