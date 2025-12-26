Aumentan impuestos a la importación de ropa y calzado de Asia

Este 10 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó un cambio en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en el que habrá un aumento en la tarifa de aranceles que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2026, en varios de los productos provenientes de países con los que México no cuenta con un tratado de libre comercio. El aumento de impuestos irá desde 5% hasta 50%.

Los países con los que no se tiene un tratado de libre comercio son: China, Corea del Sur, India, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Taiwán, entre otros.

¿Qué productos se verán afectados y de cuánto es el aumento arancelario?

Ropa

Se le impondrán aranceles de 20% a los siguientes productos asiáticos:

Playeras, camisas de manga corta o larga, y blusas de algodón o fibras sintéticas, ya sean lisas o con estampado.

de manga corta o larga, y blusas de algodón o fibras sintéticas, ya sean lisas o con estampado. Blusas ligeras para oficina o uso casual de poliéster o mezclas sintéticas.

o uso casual de poliéster o mezclas sintéticas. Pantalones de tela o de vestir de algodón o mezclas sintéticas que no sean jeans.

de algodón o mezclas sintéticas que no sean jeans. Pijamas sencillas de algodón o poliéster, ya sean conjunto de pantalón y playera o camisa liviana.

o poliéster, ya sean conjunto de pantalón y playera o camisa liviana. Ropa deportiva, pants, sudaderas ligeras sin forro grueso y shorts, así como bermudas de algodón o sintéticos.

Se les impondrá un arancel de 30% a 35% a los productos siguientes:

Pantalones de mezclilla para hombre o mujer.

para hombre o mujer. Chamarras y abrigos de invierno de lana o sintéticos gruesos.

de invierno de lana o sintéticos gruesos. Pants y sudaderas gruesas de marca, ropa deportiva tipo "performance" (para correr, gimnasio, etc.).

gruesas de marca, ropa deportiva tipo "performance" (para correr, gimnasio, etc.). Trajes sastre y sacos de vestir

Conjuntos formales de hombre (saco y pantalón), así como trajes de mujer.

Vestidos de dama , ya sean casuales o de fiesta.

, ya sean casuales o de fiesta. Vestidos de uso diario o de eventos , coctel, graduación, etc.

, coctel, graduación, etc. Ropa interior y de dormir de mayor elaboración, calzones, brassieres, ya sea con encajes, telas especiales o diseños más complejos.

Calzado

Con un arancel del 20% se verán afectados los siguientes tipos de calzado asiático:

Sandalias y huaraches de plástico o goma, calzado muy simple y sin mucho proceso de elaboración.

de plástico o goma, calzado muy simple y sin mucho proceso de elaboración. Chanclas de playa , ya sean de caucho, plástico, o flip-flops y pantuflas.

, ya sean de caucho, plástico, o flip-flops y pantuflas. Zapatos escolares sencillos de material sintético.

Con hasta 35% de arancel estarán:

Tenis y calzado deportivo de marca, como aquellos para correr, entrenar en gimnasios, básquetbol y fútbol.

deportivo de marca, como aquellos para correr, entrenar en gimnasios, básquetbol y fútbol. Zapatos de vestir de cuero para hombre y mujer, para oficina y eventos.

de cuero para hombre y mujer, para oficina y eventos. Botas de piel de moda o de trabajo, botas casuales, botas vaqueras, o botas de trabajo de piel con suela de caucho.

de piel de moda o de trabajo, botas casuales, botas vaqueras, o botas de trabajo de piel con suela de caucho. Botines y calzado de moda para mujer , ya sea con tacón, botas largas de moda.

, ya sea con tacón, botas largas de moda. Tenis casuales tipo lifestyle de marcas conocidas que se usa más para vestir que para hacer deporte.

casuales tipo lifestyle de marcas conocidas que se usa más para vestir que para hacer deporte. Botas de seguridad con casquillo, para industria y construcción.

Todo ello se aprobó por el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en el texto denominado “Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, con el objetivo de impulsar la producción nacional, proteger sectores estratégicos y reducir la competencia desleal.

