¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Plátano macho: $30.00 el kilo

Guayaba: $50.00 el kilo

Papa blanca: $29.50 el kilo

Jitomate saladet: $28.50 el kilo

Piña gota miel: $29.00 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 el kilo

Pechuga de pollo fresca sin piel ni hueso: $191.00 el kilo

Filete tilapia: $109.00 el kilo

Molida de res: $147.00 el kilo

Molida de cerdo: $140.00 el kilo

