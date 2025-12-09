Martes, 09 de Diciembre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 diciembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 9 y 10 de diciembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de diciembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Plátano macho: $30.00 el kilo
  • Guayaba: $50.00 el kilo
  • Papa blanca: $29.50 el kilo
  • Jitomate saladet: $28.50 el kilo
  • Piña gota miel: $29.00 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 el kilo
  • Pechuga de pollo fresca sin piel ni hueso: $191.00 el kilo
  • Filete tilapia: $109.00 el kilo
  • Molida de res: $147.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $140.00 el kilo

