La mañana de este viernes 20 de febrero, el dólar se cotiza en 17. 26 pesos por unidad, en promedio; lo que representa un retroceso del 0. 33 % del peso mexicano, según declaraciones de Banxico.

Cierre del dólar este 19 de febrero

De acuerdo a datos de Banxico, este jueves 19 de febrero el cierre del dólar fue de 17.26 pesos por divisa estadounidense.

Dólar FIX en el DOF este viernes 20 de febrero de 2026

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 20 de febrero el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.2700 pesos por dólar.

Te puede interesar: Golpe al bolsillo; viene aumento al precio de la carne roja

Tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México, este 19 de febrero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 17.00 17.89 BBVA Bancomer 16.41 17.54 Banorte 16.05 17.55 Banamex 16.75 17.71 Scotiabank 15.10 18.70

Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada.

Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS