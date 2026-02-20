La mañana de este viernes 20 de febrero, el dólar se cotiza en 17. 26 pesos por unidad, en promedio; lo que representa un retroceso del 0. 33 % del peso mexicano, según declaraciones de Banxico.De acuerdo a datos de Banxico, este jueves 19 de febrero el cierre del dólar fue de 17.26 pesos por divisa estadounidense.De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 20 de febrero el tipo de cambio FIX se cotiza en 17.2700 pesos por dólar.Toma en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia en el transcurso del día; se recomienda estar al pendiente de su cotización a lo largo de la jornada. Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico y Bloomberg. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS