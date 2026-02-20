Hoy es el primer viernes de Cuaresma y para millones de mexicanos obliga la abstinencia de la carne roja, pero a pesar de esta privación, el precio de este alimento va a la alza y los factores que lo impulsan están relacionados con factores como la inseguridad que vive el país.

La carne de res se van a encarecer más debido a las afectaciones por el gusano barrenador, la menor disponibilidad de ganado en Estados Unidos, la extorsión, robos carreteros, cupos de importación y mayor demanda , anticipa el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

La directora general de la organización, Macarena Hernández, y el gerente de Estudios Económicos y de Comercio, Ernesto Salazar, dieron a conocer que los precios de la carne de res se incrementaron 16.5% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, mientras el cerdo aumentó 3.6% y el pollo se abarató 1.4 por ciento .

Por el entorno actual, esperan que las alzas sigan en los próximos meses y destacaron que el mercado consumió 2.2 millones de toneladas métricas anuales en 2024, volumen que subió a 2.3 millones en 2025.

Pese al mayor precio, Hernández dijo que no espera una caída del consumo de carne.

Hay presión en la proteína de res por el cambio en el esquema de importación, ya que se terminó con el mecanismo que se impulsó con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual permitió la entrada de cárnicos libres de arancel de países sin tratado de libre comercio con México y comenzaron los cupos de importación que son insuficientes, cuya implementación tomará meses.

Los cupos de importación que definió el gobierno en 70 mil toneladas para la proteína de res y de 51 mil toneladas para cerdo, se van a asignar el 17 de marzo, por lo que a mediados de año cuando entren los cárnicos, es decir, "se necesita que los mecanismos de asignación sean lo más ágiles posibles".

Hernández comentó que también están los temas de inseguridad, como extorsiones y robos, que pudieron aumentar 10% y provocó un alza en seguros para la mercancía.

Recordó que el Consejo Nacional Agropecuario estima que las extorsiones suben de 10% a 20% el costo de producción.

