Pensión IMSS e ISSSTE: Beneficiarios que recibirán primero el pago de marzo 2026

Los pagos de la pensión de marzo de 2026 para jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE tienen ya su fecha oficial. Estar al pendiente de esta información cuándo cae el depósito permite que quienes dependen de este ingreso para cubrir sus gastos mensuales, organicen con tiempo sus pagos, compras y compromisos con anticipación.

Pero, ¿quién paga primero a sus beneficiarios?

ISSSTE deposita antes de que inicie marzo

Los beneficiarios del ISSSTE serán los primeros en recibir su pensión de marzo 2026. El depósito está programado para el viernes 27 de febrero.

El instituto tiene la práctica de pagar el último día hábil del mes anterior al que corresponde la pensión. En este caso, el 27 de febrero cae en viernes, por lo que el pago se realiza sin cambios ni ajustes.

Tener el depósito antes de que arranque el mes permite a muchos pensionados organizar sus gastos con mayor tranquilidad. Este ajuste en la fecha no cambia el monto que reciben ni afecta sus prestaciones.

IMSS pagará después

En el caso del IMSS, el pago de marzo 2026 se depositará el lunes 2.

El motivo es sencillo: el 1 de marzo cae en domingo, día en el que no operan los bancos y por ello el depósito se recorre al siguiente día hábil, que en esta ocasión es lunes.

El IMSS acostumbra pagar el primer día hábil de cada mes, y cuando esa fecha coincide con fin de semana o día festivo, solo ajusta el calendario.

¿Quién recibe primero el pago de marzo 2026?

En este caso, quienes están pensionados por el ISSSTE serán los primeros en recibir su dinero, ya que el depósito se realizará el 27 de febrero, mientras que los pensionados del IMSS lo verán reflejado el 2 de marzo. La diferencia no está relacionada con el monto ni con algún beneficio extra, sino simplemente con la manera en que cada institución organiza su calendario de pagos. Estar consciente de esta información sobre las fechas ayuda a evitar confusiones y a llevar un mejor control del presupuesto del mes.

