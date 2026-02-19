Plata, empresa que hasta ahora operaba principalmente con su tarjeta de crédito Plata Card, recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como Institución de Banca Múltiple tras concluir el proceso regulatorio que inició hace tres años.

Con la aprobación del regulador, la empresa podrá ampliar su oferta de productos y servicios bajo figura bancaria. Actualmente, cuenta con 3 millones de clientes activos con su tarjeta.

De acuerdo con la compañía, operará de manera cien por ciento digital, sin sucursales físicas y con atención personalizada 24/7 a través de canales telefónicos y chat integrado en su aplicación. El modelo, señaló, busca alinearse con los hábitos actuales de los usuarios y reducir procesos presenciales.

Neri Tollardo, cofundador y director general de la firma, dijo que la autorización marca el inicio de una nueva etapa para la compañía y para el proceso de digitalización bancaria en el país. Destacó que el nivel de supervisión por parte de las autoridades es uno de los factores que han mantenido la solidez del sistema financiero mexicano y que permite la entrada de nuevos jugadores digitales.

"Esta autorización marca el inicio de un año en el que se hará evidente la transición de la banca hacia un modelo verdaderamente digital. Estoy convencido de que la tecnología que hemos desarrollado en Plata marcará un precedente que fomentará mayor digitalización bancaria y, a su vez, mayor inclusión", dijo el directivo en un comunicado.

La institución señaló que, además de su licencia bancaria, ha desarrollado internamente su infraestructura tecnológica, incluyendo su core bancario, su sistema de atención a clientes y su aplicación móvil, lo que le permite gestionar de forma directa sus procesos operativos.

Según datos de la propia empresa, mientras 82% de los mexicanos cuenta con un teléfono inteligente, sólo 25% utiliza servicios de banca digital, por lo que uno de sus objetivos será impulsar la adopción mediante productos diseñados para operar desde el teléfono móvil.

También destacó que mantiene un esquema de acompañamiento humano a través de atención en línea y una red propia para la entrega personalizada de tarjetas.

Plata fue fundada en México en 2023 y, en sus rondas de inversión, ha alcanzado una valuación de 3 mil 100 millones de dólares.

