Campeche y Tabasco tendrán el peor ritmo económico en 2026

De acuerdo con las proyecciones incluidas en la más reciente edición de los Indicadores Regionales de Actividad Económica elaborados por Banamex, Campeche y Tabasco enfrentarán los desempeños económicos más débiles del país durante 2026.

Ambas entidades, cuya actividad productiva mantiene una fuerte dependencia de la industria petrolera, continúan resintiendo los efectos de la disminución en la extracción de hidrocarburos y la conclusión de grandes proyectos de infraestructura impulsados en años recientes.

Campeche encabeza las caídas económicas del país

Las previsiones apuntan a que Campeche registrará nuevamente la peor evolución económica a nivel nacional. Tras una contracción de 13.6% durante 2025 y una caída de 7% en 2024, la entidad volvería a presentar números negativos este año.

Analistas de Banamex estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) estatal disminuirá 3.4% en 2026 y retrocederá otro 2.1% en 2027, acumulando así cuatro años consecutivos de contracción económica.

El estado experimentó un crecimiento extraordinario de 7.4% en 2023 gracias al impulso generado por las inversiones relacionadas con la construcción del Tren Maya. Sin embargo, una vez concluida la obra, la actividad económica perdió dinamismo de forma considerable.

A ello se suma la disminución de la actividad petrolera, uno de los principales motores económicos de la entidad.

Tabasco muestra recuperación lenta

La situación de Tabasco también refleja los desafíos que enfrenta el sector energético nacional. Durante 2025, la economía estatal se redujo 5%, después de haber retrocedido 6.7% un año antes.

Para 2026, Banamex prevé apenas un crecimiento de 0.1%, mientras que para 2027 la expansión sería de 2%.

Los especialistas consideran que la finalización de la construcción de la refinería de Dos Bocas y la menor actividad en la minería petrolera han limitado la capacidad de recuperación económica del estado.

Aunque se observa una mejora gradual, el avance sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante los últimos años.

Más de un billón de pesos en actividad económica

Durante 2025, las economías de Campeche y Tabasco alcanzaron conjuntamente un valor aproximado de 1.2 billones de pesos, cifra equivalente al 3.3% del Producto Interno Bruto nacional.

A pesar de su relevancia económica, ambas entidades atraviesan un proceso de ajuste derivado de los cambios en la industria energética y de la reducción de proyectos de inversión pública de gran escala.

Economía nacional crecería moderadamente

A nivel nacional, Banamex proyecta que la economía mexicana crecerá 1.3% durante 2026 y 1.8% en 2027.

No obstante, los especialistas advierten que persisten diversos factores de riesgo que podrían limitar el desempeño económico del país, entre ellos los conflictos geopolíticos internacionales, la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la incertidumbre en materia de inversión.

Inversión y comercio marcarán la diferencia

Los analistas señalan que el crecimiento de cada entidad dependerá en gran medida de su capacidad para atraer inversiones, diversificar sus actividades productivas e integrarse a los mercados internacionales.

En este contexto, las entidades con menor dependencia de sectores específicos y con una mayor apertura al comercio exterior tendrían mayores posibilidades de mantener un crecimiento sostenido en los próximos años.

EE