Esta mañana jueves 12 de febrero de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.14 pesos por billete verde , en promedio; es decir que el peso mexicano inicia la jornada defendiendo las ganancias anotadas de la sesión previa frente al dólar.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este 12 de febrero fue de 17.2155 pesos por un dólar estadounidense.

El peso mexicano hiló cinco sesiones consecutivas de apreciación, con un avance acumulado de 35 centavos, equivalente a 1.99 por ciento en ese periodo, este fortalecimiento se explica por el debilitamiento del dólar, que también sumó cinco jornadas seguidas a la baja y registró una caída acumulada de 1.20 por ciento en el mismo lapso, de acuerdo con la directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller Pagaza.

La apreciación del dólar ocurre luego de que el desempleo en Estados Unidos retrocedió hasta el 4,3 por ciento en enero , lo que provocó que ayer 11 de febrero la bolsa de Wall Street cerró en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,13 por ciento.

De acuerdo con el informe publicado hoy por el Buró de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó una décima en enero, mes en el que se generaron 130 mil nuevos empleos, esta cifra más que duplica tanto el dato revisado de diciembre como las previsiones del mercado.

En detalle, los analistas habían estimado la creación de alrededor de 55.000 puestos para este periodo, mientras que el mes previo fue ajustado a 48.000. Este resultado podría dar margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener sin cambios las tasas de interés, a pesar de la presión del presidente Donald Trump para que se reduzcan.

Tipo de cambio del dólar HOY 12 de febrero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.80 Banco Azteca 15.95 17.84 BBVA Bancomer 16.33 17.46 Banorte 16.00 17.50 Banamex 16.64 17.67 Scotiabank 16.70 18.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

