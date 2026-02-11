Con una invitación abierta a generar proyectos que detonen las agendas prioritarias para el desarrollo del Estado, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCyDES).

Durante la reunión, integrantes de COINCyDES presentaron al Gobernador diversas propuestas de interés en materia de transporte público, cultura, movilidad y participación social, con el objetivo de impulsar acciones en beneficio de las y los jaliscienses.

Tras escuchar las propuestas de los miembros del organismo, el mandatario estatal destacó que apoyarlos refuerza la estructura y las acciones que se llevan a cabo en lo público.

"El detonante para el desarrollo del Estado es la parte económica, política y social para hacer un buen gobierno. Por eso le pedimos a COINCyDES que nos apoye", señaló Lemus Navarro.

Durante la presentación, el Gobernador expuso los avances que presenta el Estado en materia de crecimiento económico, proyectos de infraestructura, movilidad y transporte, e impulso al desarrollo turístico.

Se realizaron obras de mejora urbana y movilidad, incluidas Carretera a Chapala, el arranque de la Línea 5 del transporte público, Camino Real a Colima, obras de conexión vial en Puerto Vallarta y la rehabilitación de espacios públicos como la Glorieta Minerva y Plaza de la Liberación.

El mandatario estatal presentó las actividades previstas en torno al Mundial 2026, en el que se esperan tres millones de visitantes.

También se cuenta con nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

En materia de seguridad, en 2025, Jalisco presentó el nivel más bajo de incidencia delictiva desde 2018, con una reducción de 29.7%, como resultado de la inversión hecha por Jalisco para fortalecer, modernizar y profesionalizar las áreas de seguridad en la entidad, así como las acciones que se implementan para fortalecer la coordinación regional y permanente con los Estados vecinos.

César de Anda Molina, Presidente de COINCyDES, presentó las iniciativas y propuestas al Gobernador.

"Lo que siempre hemos estado repitiendo es que Jalisco es líder, Jalisco es el que debe de llevar la batuta en muchos ámbitos de la vida nacional, y nuestro Gobernador es lo que ha estado repitiendo", indicó César de Anda Molina.

Entre las propuestas resaltó un himno contemporáneo que hable de la identidad y liderazgo de Jalisco.

La canción "Jalisco Brilla", dijo César de Anda, celebraría el orgullo, la cultura y el espíritu del Estado, inspirada en la geografía, tradiciones y legado humano.

La Fundación GDL propuso un proyecto de tren suburbano que conectaría la movilidad interestatal y regional con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el área metropolitana, mientras que se hizo entrega de dos libros impresos de la Fundación Fray Antonio Alcalde, así como la entrega de documentos elaborados de la mano con el Gobierno de Guadalajara, que incluyen iniciativas que pueden desarrollarse a lo largo de diez años en pro de la ciudad.

MF