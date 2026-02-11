La actividad industrial en México mostró una aceleración en su ritmo anual al crecer 1.5%. Dentro de este desempeño destacó el sector de la construcción, que avanzó 1.2% en comparación mensual y ayudó a que la producción total aumentara 0.2% frente al periodo previo.

En el mercado cambiario, la publicación de estas cifras y el reciente repunte del dólar generaron movimientos en el par USD/MXN. Al finalizar la sesión del miércoles 11 de febrero de 2026, el dólar se ubicó en un promedio de 17.18 pesos, lo que representó una variación marginal de -0.09% respecto al cierre anterior de 17.20 pesos, según datos de Dow Jones.

En perspectiva semanal, la divisa estadounidense acumula una caída de 0.93%. Si se amplía el horizonte a 12 meses, la depreciación frente al peso alcanza 15.23%.

Comparado con jornadas previas, el tipo de cambio revirtió la subida de 0.42% observada el día anterior, sin lograr consolidar una dirección clara. Asimismo, la volatilidad registrada en la última semana supera la observada a lo largo del año, reflejando fluctuaciones más intensas en el corto plazo.

Impacto de EU y T-MEC en el tipo de cambio

El comportamiento del peso mexicano no puede aislarse del escenario económico en Estados Unidos, donde la tasa de desempleo de enero se situó en 4.3%, una cifra que sigue siendo un indicador clave para la Reserva Federal.

A esto se suma la incertidumbre política generada por los reportes de que el expresidente Donald Trump estaría considerando retirar a Estados Unidos del T-MEC, lo que añade una prima de riesgo a la cotización de la moneda mexicana frente al dólar e influye en la volatilidad observada en la sesión.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE