Bolsa Mexicana gana al abrir primera semana de 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes un avance del 1.36 % al abrir la primera semana de 2026, un movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 65 mil 014.37 unidades, en una jornada con resultados positivos a nivel mundial.

El mercado mexicano cerró el 2025 con una variación anual del +29.88 % y con un máximo histórico de 65 mil 636.36 unidades, registrado el pasado 26 de diciembre.

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias a nivel global debido a emisoras del sector tecnológico y del sector energético", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 1.36 % para romper una racha de cuatro sesiones al hilo de pérdidas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+4.54 %), Sigma (+3.31 %), Grupo México (+3.21 %), Grupo Carso (+2.44 %) y Cemex (+2.42 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 17.9 unidades por billete verde, frente a los 19.91 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 146.5 millones de títulos por un importe de 19.947 millones de pesos.

De las 658 firmas que cotizaron en la jornada, 446 terminaron con sus precios al alza, 194 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 108.89 %, y de las mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 4.54 % y Autlán (AUTLAN B), con el 3.82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -4.77 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -3.95 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3.4 %.

MF