Banco del Bienestar: 5 pasos para descargar la app con la última actualización y los mejores beneficios

Las personas derechohabientes de los Programas para el Bienestar cuentan con una herramienta digital que les permite administrar su dinero de forma más sencilla y segura, se trata de la aplicación oficial del Banco del Bienestar, una plataforma móvil que, con su más reciente actualización, ofrece nuevas facilidades para consultar información bancaria desde el celular, sin necesidad de acudir a una sucursal.

La app Banco del Bienestar Móvil es completamente gratuita y permite revisar saldo, movimientos y depósitos en cualquier momento del día, está disponible para dispositivos Android y iOS, lo que la convierte en una opción práctica para millones de usuarios, especialmente para personas adultas mayores o con alguna discapacidad, al reducir traslados y tiempos de espera.

Una vez descargada, la aplicación brinda acceso al historial de operaciones, compras y retiros realizados, fortaleciendo el control personal de la cuenta. Para vincularla, es necesario contar con la tarjeta física, ya que se solicita el número de 16 dígitos y el NIP utilizado en los cajeros automáticos.

Antes de activar la app, el Banco del Bienestar recomienda cambiar el NIP en un cajero y evitar claves sencillas o consecutivas, como medida adicional de seguridad para proteger los recursos.

Pasos para activar la app Banco del Bienestar Móvil:

Descargar la aplicación desde la tienda correspondiente Aceptar los términos y condiciones Registrar el número de celular Ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP Crear y confirmar una contraseña segura

Con esta aplicación, el Gobierno de México busca facilitar el acceso a servicios financieros, reforzar la inclusión digital y avanzar hacia una banca pública moderna, enfocada en brindar mayor autonomía y seguridad a las y los beneficiarios de los programas sociales.

