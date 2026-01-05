Wall Street cierra verde y el Dow Jones marca récord tras la captura de Maduro

Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, reportó un récord en una jornada marcada por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EU.

Al toque de campana, el Dow Jones subió un 1.23 % o 594 puntos, hasta 48.977; el S&P 500 avanzó un 0.64 %, hasta 6.845 unidades, y el tecnológico Nasdaq progresó un 0.69 %, hasta 23.395 enteros.

Durante la sesión, el Dow Jones superó por primera vez los 49.000 puntos, aunque se moderó después.

La bolsa operó con optimismo tras la captura de Maduro el sábado en una operación militar nocturna en Caracas y los planes posteriormente divulgados por el Gobierno de Donald Trump de dirigir el país caribeño hasta una transición y reinvertir en su industria petrolera.

Hoy destacó especialmente la subida de las principales empresas petroleras estadounidenses: Chevron subió un 5.11 %, ConocoPhillips un 3.54 % y ExxonMobil un 2.32 %. SLB, una tecnológica dedicada dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparaba casi un 12 %.

También subieron empresas de defensa como Norhtrop Grummn (4.11 %) y Lockheed Martin (2.76 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, por detrás de Chevron las que más ganaron fueron Goldman Sachs (3.77 %), Caterpillar (3.08 %) y Amazon (2.90 %).

En paralelo, estaban en el punto de mira las grandes tecnológicas participantes en la feria CES de Las Vegas, especialmente Nvidia (-0.39 %), que presentará su nueva oferta de producto de inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 58.32 dólares el barril; el rendimiento del bono a 10 años en EU bajaba al 4.147 % y el oro subía a 4.457 dólares la onza.

MF