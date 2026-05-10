El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, ha puesto en marcha la dispersión de los recursos de la Pensión Bienestar correspondientes al tercer bimestre del año, que abarca los meses de mayo y junio de 2026. Ante la gran expectativa que genera este apoyo económico, millones de beneficiarios en todo el país se mantienen atentos a los comunicados oficiales para organizar sus finanzas personales.

Este programa social, que ha sido elevado a rango constitucional, representa un pilar fundamental para la economía de los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres de edad avanzada, garantizando un ingreso básico que contribuye a mejorar su calidad de vida de manera significativa.

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Calendario oficial de la Pensión Bienestar: quiénes cobran su pago en la semana del 11 al 15 de mayo

Para mantener el orden y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, las autoridades federales han diseñado un esquema de depósitos escalonados.

De acuerdo con el calendario oficial presentado recientemente por Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, la entrega de los recursos se realiza en estricto orden alfabético, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Por lo tanto, al analizar los detalles de la Pensión Bienestar y quiénes cobran su pago en la semana del 11 al 15 de mayo, se confirma que el turno corresponde a un bloque específico de letras que abarca desde la "G" hasta la "M".

Desglosando el calendario oficial para esta segunda semana de dispersión, los depósitos se realizarán de la siguiente manera: el lunes 11 y el martes 12 de mayo, los fondos estarán disponibles para todas aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "G". Posteriormente, el miércoles 13 de mayo, el sistema habilitará los pagos para los beneficiarios con las letras "H", "I", "J" y "K". El jueves 14 de mayo será el turno exclusivo de la letra "L", mientras que el viernes 15 de mayo se depositará a la primera parte de los derechohabientes con la letra "M" (cuyo pago continuará el lunes 18).

Montos actualizados de la Pensión Bienestar

Es importante destacar que los montos depositados durante estos días variarán en función del programa social al que pertenezca cada ciudadano registrado en el padrón. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (dirigida a personas de 65 años en adelante), otorga un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales. Por otro lado, la recién implementada Pensión Mujeres Bienestar, impulsada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mujeres de entre 60 y 64 años, entrega la cantidad de 3 mil 100 pesos, con el propósito de fomentar la independencia económica de este sector poblacional.

Además de los adultos mayores y las mujeres, existen otros grupos vulnerables que también reciben sus recursos en estas mismas fechas, rigiéndose por el idéntico calendario alfabético.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que busca la inclusión y el respaldo financiero de este sector, dispersa un monto de 3 mil 300 pesos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026. Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entrega mil 650 pesos.

Recomendaciones para retirar el pago de la Pensión Bienestar

Una de las principales sugerencias es recordar que no es estrictamente necesario acudir a retirar el dinero en efectivo el mismo día en que se realiza la transferencia. Los recursos económicos depositados permanecen completamente seguros en la cuenta bancaria personal de cada beneficiario.

En este mismo sentido, resulta fundamental recordar la versatilidad que ofrece la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual funciona exactamente igual que cualquier otra tarjeta de débito respaldada por la red financiera nacional.

Quienes cobran su pago pueden optar por utilizar su plástico para realizar pagos directos en una amplia variedad de establecimientos. Esto incluye supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, restaurantes y cualquier comercio que cuente con una terminal punto de venta. Esta modalidad no solo reduce la necesidad de portar dinero en efectivo, disminuyendo así el riesgo de extravíos o robos, sino que también fomenta la inclusión financiera de millones de mexicanos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

