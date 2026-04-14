El comercio electrónico en México se prepara para su momento estelar del año. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), hay mucho que esperar en cuanto a promociones y, además, ya se sabe sobre las fechas de una de las campañas de ventas por internet más grandes e importantes del país, el Hot Sale 2026.

Si te preguntas qué es lo que nos espera en esta nueva edición, la respuesta es que serán nueve días de ofertas. Millones de consumidores ya alistan sus tarjetas de crédito y débito para el evento que define el rumbo comercial del primer semestre del año.

¿Cuándo y dónde será el Hot Sale 2026?

El Hot Sale 2026 se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, según información disponible en el sitio web de registro de la ANVO y las cuentas de redes sociales de la propia campaña. La jornada de descuentos iniciaría oficialmente a las 00:00 horas del lunes 25 de mayo y concluirá en el último minuto, a las 23:59 horas, del martes 2 de junio.

Las promociones estarán disponibles principalmente en las plataformas digitales y aplicaciones móviles de las tiendas participantes. Sin embargo, la tendencia ha provocado que muchas marcas también extiendan sus descuentos a sus sucursales físicas, tanto en ciudades como Guadalajara, como en el resto del territorio nacional.

¿Quiénes participan en los descuentos del Hot Sale?

Este año se espera la presencia récord de gigantes del retail y el comercio electrónico. Nombres como Amazon, Mercado Libre, Coppel y Liverpool encabezarán las listas de ofertas. Las categorías abarcarán desde tecnología, moda y electrodomésticos hasta viajes con aerolíneas de renombre.

Importante, planear tus compras desde hoy

Para dimensionar la magnitud de esta campaña, basta con mirar atrás. Según la ANVO, la edición 2025 del Hot Sale rompió récords históricos al superar los 42 mil millones de pesos en ventas a nivel nacional.

ESPECIAL / ANVO

Además, el contexto económico actual y el cuidado de las finanzas personales obligan a los mexicanos a realizar compras mucho más inteligentes. Planear con semanas de anticipación te permite monitorear los precios reales de los artículos y evitar caer en falsas promociones o descuentos inflados de último momento.

¿Cómo puedes asegurar las mejores ofertas sin comprometer tu quincena?

La clave está en la anticipación, la comparación exhaustiva y en el uso estratégico de las herramientas digitales que ofrecen tanto las instituciones bancarias como las tiendas oficiales.

El Hot Sale 2026 promete ser una oportunidad inigualable para renovar los espacios del hogar, actualizar tus dispositivos tecnológicos o planear esas vacaciones soñadas.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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