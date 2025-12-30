Declaración anual 2025: Cuida que tu contador NO presente estas "red flags"

Contratar a un contador para presentar la declaración anual 2025 puede marcar la diferencia entre un trámite sencillo y un problema fiscal serio. Aunque la mayoría de los profesionales actúan con ética y conocimiento, existen ciertas señales de alerta que conviene identificar a tiempo. Reconocer estas red flags puede ayudarte a proteger tus finanzas y evitar sanciones ante el SAT.

1.- Promesas de devoluciones “aseguradas” o demasiado altas

Una de las señales más claras de alerta es cuando el contador promete devoluciones garantizadas, montos elevados sin revisar a fondo tu situación fiscal. Cada contribuyente tiene un historial distinto y el resultado de una declaración depende de ingresos, deducciones reales y cumplimiento previo. Un profesional serio analiza documentos, explica escenarios y nunca ofrece resultados asegurados sin sustento.

Este tipo de promesas suelen ir acompañadas de estrategias riesgosas, como inflar deducciones o reportar información incorrecta, lo que puede derivar en auditorías, multas o requerimientos posteriores.

CANVA

2.- Falta de transparencia en el proceso y en los honorarios

Otro foco rojo aparece cuando el contador no explica con claridad qué hará, cómo lo hará y cuánto cobrará. La ausencia de un desglose de honorarios, cambios de precio de último momento o respuestas evasivas sobre el procedimiento son señales de poca profesionalidad.

Un buen contador debe:

Explicar el proceso de la declaración anual paso a paso.

Informarte qué documentos necesita y por qué.

Establecer honorarios claros desde el inicio y, de preferencia, por escrito.

La opacidad no solo genera desconfianza, también dificulta que sepas qué información se está enviando al SAT en tu nombre.

3.- Uso indebido de tu e.firma o contraseña del SAT

Solicitar tu contraseña o e.firma sin medidas de seguridad claras es una de las red flags más delicadas. Aunque el contador necesita acceso para presentar la declaración, debe existir un manejo responsable de tus datos fiscales.

Señales de alerta incluyen:

Pedir tus claves por mensajes informales o redes sociales.

Negarse a trabajar contigo presente durante el envío de la declaración.

No aclarar cómo resguardará tu información personal.

La e.firma tiene el mismo valor legal que una firma autógrafa, por lo que su mal uso puede generar problemas graves, desde declaraciones incorrectas hasta movimientos fiscales que no autorizaste.

CANVA

Identificar estas tres red flags al contratar un contador para tu declaración anual 2025 te permitirá tomar decisiones más informadas. Elegir a un profesional confiable no solo facilita el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, también protege tu patrimonio y te brinda tranquilidad frente a la autoridad tributaria.

BB