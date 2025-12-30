Como cada semana, Chedraui vuelve a consentir a sus clientes con su tradicional campaña Martimiércoles, que ofrece descuentos especiales en frutas y verduras todos los martes y miércoles. Esta promoción se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad ni frescura.

Si estás planeando tus comidas para los últimos días del año o quieres ajustar tu presupuesto de alimentos, estas ofertas son una excelente oportunidad para llenar tu despensa con productos frescos a precios accesibles.

Aquí te compartimos las promociones vigentes para el martes 30 y miércoles 31 de diciembre, ideales para cerrar el 2025 comiendo rico y saludable.

Ofertas del Martimiércoles del 30 y 31 de diciembre

Estas son algunas de las promociones destacadas en frutas y verduras para esta semana:

Uva roja sin semilla: $49.50/kg

Uva verde o globo emperador: $79.00/kg

Limón sin semilla: $19.50/kg

Cereza natural: $85.00/kg

Sandía blanca rayada: $16.90/kg

Tejocote: $15.90/kg

Zarzamora, blueberry o frambuesa Domo 170 g: $39.50 c/u

Kiwi: $89.00/kg

Romerito o zanahoria: $9.50/kg

Papa cambray: $26.50/kg

Aguacate Hass enmallado: $24.50 pza

Apio: $19.50/kg

Berenjena: $29.50/kg

Cilantro: $7.50 el rollo

Col blanca: $14.50/kg

Espárrago verde 454 g: $89.00

Cacahuate tostado Chedraui 180 g: $27.60

Cacahuate tostado Chedraui 454 g: $46.40

Con estas ofertas, Chedraui busca que los clientes aprovechen los últimos días del año para ahorrar y disfrutar de alimentos de calidad, ideales para las celebraciones de fin de año o para arrancar 2026 con una alimentación más balanceada.

Formas de pago cómodas y seguras

Además de sus precios competitivos, Chedraui ofrece distintas opciones de pago para hacer tus compras más fáciles:

En línea: mediante su sitio web o app, con tarjetas Visa, MasterCard, American Express o Carnet. También puedes usar BBVA Wallet, PayPal, Puntos BBVA, Monedero Mi Chedraui o vales electrónicos de despensa.

mediante su sitio web o app, con tarjetas Visa, MasterCard, American Express o Carnet. También puedes usar BBVA Wallet, PayPal, Puntos BBVA, Monedero Mi Chedraui o vales electrónicos de despensa. En tienda: paga directamente en cualquier sucursal o realiza tu compra en línea y liquídala al recogerla.

paga directamente en cualquier sucursal o realiza tu compra en línea y liquídala al recogerla. Contra entrega: si prefieres pagar al recibir tu pedido, puedes hacerlo con tarjeta, vales electrónicos o efectivo (para montos menores a 10 mil pesos).

Con su Martimiércoles, Chedraui cierra el año ofreciendo a los consumidores una opción práctica para ahorrar, comer mejor y empezar 2026 con buen sabor y buena economía.

