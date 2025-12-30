Como cada semana, Chedraui vuelve a consentir a sus clientes con su tradicional campaña Martimiércoles, que ofrece descuentos especiales en frutas y verduras todos los martes y miércoles. Esta promoción se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad ni frescura.Si estás planeando tus comidas para los últimos días del año o quieres ajustar tu presupuesto de alimentos, estas ofertas son una excelente oportunidad para llenar tu despensa con productos frescos a precios accesibles. Aquí te compartimos las promociones vigentes para el martes 30 y miércoles 31 de diciembre, ideales para cerrar el 2025 comiendo rico y saludable.Estas son algunas de las promociones destacadas en frutas y verduras para esta semana: Con estas ofertas, Chedraui busca que los clientes aprovechen los últimos días del año para ahorrar y disfrutar de alimentos de calidad, ideales para las celebraciones de fin de año o para arrancar 2026 con una alimentación más balanceada.Además de sus precios competitivos, Chedraui ofrece distintas opciones de pago para hacer tus compras más fáciles:Con su Martimiércoles, Chedraui cierra el año ofreciendo a los consumidores una opción práctica para ahorrar, comer mejor y empezar 2026 con buen sabor y buena economía. Encuentra más ofertas AQUÍ.EE