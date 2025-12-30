Martes, 30 de Diciembre 2025

Chedraui celebra el Martimiércoles con grandes descuentos para cerrar 2025

Chedraui cierra el año ofreciendo a los consumidores una opción práctica para ahorrar, comer mejor y empezar 2026 con buen sabor y buena economía

Por: Elsy Angélica Elizondo

Con estas ofertas, Chedraui busca que los clientes aprovechen los últimos días del año para ahorrar y disfrutar de alimentos de calidad. CANVA

Como cada semana, Chedraui vuelve a consentir a sus clientes con su tradicional campaña Martimiércoles, que ofrece descuentos especiales en frutas y verduras todos los martes y miércoles. Esta promoción se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad ni frescura.

Si estás planeando tus comidas para los últimos días del año o quieres ajustar tu presupuesto de alimentos, estas ofertas son una excelente oportunidad para llenar tu despensa con productos frescos a precios accesibles. 

Aquí te compartimos las promociones vigentes para el martes 30 y miércoles 31 de diciembre, ideales para cerrar el 2025 comiendo rico y saludable.

Ofertas del Martimiércoles del 30 y 31 de diciembre

Estas son algunas de las promociones destacadas en frutas y verduras para esta semana:

  • Uva roja sin semilla: $49.50/kg
  • Uva verde o globo emperador: $79.00/kg
  • Limón sin semilla: $19.50/kg
  • Cereza natural: $85.00/kg
  • Sandía blanca rayada: $16.90/kg
  • Tejocote: $15.90/kg
  • Zarzamora, blueberry o frambuesa Domo 170 g: $39.50 c/u
  • Kiwi: $89.00/kg
  • Romerito o zanahoria: $9.50/kg
  • Papa cambray: $26.50/kg
  • Aguacate Hass enmallado: $24.50 pza
  • Apio: $19.50/kg
  • Berenjena: $29.50/kg
  • Cilantro: $7.50 el rollo
  • Col blanca: $14.50/kg
  • Espárrago verde 454 g: $89.00
  • Cacahuate tostado Chedraui 180 g: $27.60
  • Cacahuate tostado Chedraui 454 g: $46.40
 FACEBOOK / CHEDRAUI
 FACEBOOK / CHEDRAUI

Con estas ofertas, Chedraui busca que los clientes aprovechen los últimos días del año para ahorrar y disfrutar de alimentos de calidad, ideales para las celebraciones de fin de año o para arrancar 2026 con una alimentación más balanceada.

Formas de pago cómodas y seguras

Además de sus precios competitivos, Chedraui ofrece distintas opciones de pago para hacer tus compras más fáciles:

  • En línea: mediante su sitio web o app, con tarjetas Visa, MasterCard, American Express o Carnet. También puedes usar BBVA Wallet, PayPal, Puntos BBVA, Monedero Mi Chedraui o vales electrónicos de despensa.
  • En tienda: paga directamente en cualquier sucursal o realiza tu compra en línea y liquídala al recogerla.
  • Contra entrega: si prefieres pagar al recibir tu pedido, puedes hacerlo con tarjeta, vales electrónicos o efectivo (para montos menores a 10 mil pesos).

Con su Martimiércoles, Chedraui cierra el año ofreciendo a los consumidores una opción práctica para ahorrar, comer mejor y empezar 2026 con buen sabor y buena economía. 

