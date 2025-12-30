SAT: Estos trabajadores quedan exentos de pagar el ISR en 2026

Hace poco se anunció que el salario mínimo incrementaría en 2026 a nueve mil 587.5 pesos mensuales, y sumando el hecho de que el Gobierno Federal reconoció el aumentó de la inflación en 2025 en un 13% al superar los limites, significa que también se ha actualizado el monto a pagar el próximo año del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos que incrementan el patrimonio de una persona o empresa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaron la Resolución Miscelánea Fiscal del siguiente año, con las las tarifas actualizadas del ISR que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026.

¿Quiénes no pagarán el ISR en 2026?

Para el año 2026 grupos específicos de personas quedan exentas de pagar el ISR o que reciben beneficios de tasa cero, de acuerdo con la legislación vigente y las proyecciones de ajuste por inflación.

Los trabajadores que ganan el salario mínimo, o al menos con sueldos de hasta nueve mil 587.5 pesos mensuales (el monto para el siguiente año). En el caso de la zona de la frontera norte la exención aplica para ingresos de hasta 13 mil 409.80 pesos mensuales.

También las personas personas con ingresos anuales por debajo del límite de la tabla (generalmente por debajo del límite inferior de la primera tarifa del SAT) podrían terminar con un impuesto de cero pesos tras aplicar el Subsidio para el Empleo, el cual fue ajustado por decreto en mayo de 2024 para beneficiar a quienes ganan hasta poco más de nueve mil pesos mensuales.

Por lo tanto, quienes tengan sueldos por arriba del salario mínimo se verán reflejadas en su nomina sí o sí el pago del ISR.

KR