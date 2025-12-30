De cara a 2026, los principales propósitos de año nuevo en México están vinculados al orden financiero, de acuerdo con datos de la consultora Kantar.

Según un análisis de la empresa, ahorrar es el objetivo más relevante para los consumidores, con 51% de las menciones, seguido por pagar deudas, con 29%.

Aunque el porcentaje de personas que planea ahorrar es ligeramente menor al registrado en los propósitos de 2025, se mantiene como el propósito predominante.

Del pago de deudas, el nivel de intención presenta una leve disminución respecto al año previo, pero continúa entre las prioridades principales para el nuevo año.

Después de los objetivos financieros, destacan metas relacionadas con el hogar. Hacer mejoras en la casa alcanza 39% de las menciones en 2026, lo que anticipa un interés en gastos de mantenimiento, adecuación y remodelación.

En materia de bienestar, los mexicanos señalan como prioridades mejorar hábitos, tanto en alimentación como en conductas personales. Comer más saludable registra 35%, mientras que dejar malos hábitos suma 31%.

Estas metas se complementan con el interés por aumentar el tiempo en familia, que alcanza 33%.

Para el año próximo se incorpora una nueva categoría en la medición de propósitos de año nuevo. Encontrar pareja aparece con 9% de las menciones, lo que amplía el espectro de objetivos personales considerados para el inicio del año.

De acuerdo con la consultora, la población en el país tiene por lo menos alrededor de cuatro propósitos para año nuevo, entre los cuales ahorrar es el principal.

Otros objetivos relevantes para 2026 están asociados al desarrollo personal y profesional.

Viajar se mantiene como uno de los propósitos más mencionados, con 32% de las personas que planean realizar al menos un traslado durante el año, una proporción similar a la observada en 2024, previo al inicio del año en curso.

Este propósito se ubica por encima de otras metas de consumo de mayor monto.

En el ámbito de la salud física, bajar de peso alcanza 29% de las menciones, mientras que ir al gimnasio se sitúa en 25%. Ambos objetivos muestran estabilidad frente al año previo y reflejan la continuidad de intereses relacionados con el cuidado personal.

El crecimiento académico y cultural también figura entre los planes para el nuevo año. Leer registra 20% de las menciones, mientras que estudiar se mantiene en 15%, sin variaciones relevantes respecto a lo expresado para el año que está a punto de concluir.

En el terreno laboral, mejorar en el trabajo concentra 24% de las intenciones para 2026, una cifra similar a la del año que está por terminar, lo que sugiere expectativas moderadas de cambio o un avance en el ámbito profesional.

Finalmente, los propósitos vinculados a decisiones de alto valor económico muestran menor presencia. Comprar o cambiar de coche alcanza 15% de las menciones, ubicándose entre los objetivos menos frecuentes para el nuevo año, en línea con un entorno de mayor cautela en el gasto.

