Gran Barata Liverpool: Así puedes obtener un descuento adicional en tu compra

La Gran Barata Liverpool se ha consolidado como una de las campañas comerciales más relevantes del inicio de año en México, pues tras el cierre de la temporada decembrina, Liverpool lanza esta jornada de descuentos con el objetivo de ofrecer precios especiales en una amplia variedad de productos, tanto en sucursales físicas como en plataformas digitales, atrayendo a consumidores que buscan aprovechar ofertas después de las fiestas.

Este evento destaca porque no solo permite adquirir artículos de temporada a menor costo, sino que también se presenta como una oportunidad para adelantar compras importantes del hogar, renovar guardarropa o adquirir tecnología con condiciones preferenciales.

Las ofertas aplican tanto en tiendas físicas de todo el país como en el sitio web oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket, lo que permite a los consumidores comprar de forma presencial o digital, comparar precios y aprovechar la disponibilidad en línea las 24 horas del día. En este sentido es importante mencionar que existe la posibilidad de acceder a descuentos adicionales en casos específicos y a continuación te compartimos cómo obtenerlos.

¿Cómo obtener descuento adicional en la Gran Barata Liverpool?

Uno de los principales mecanismos para acceder a un descuento extra durante la Gran Barata es el uso de la Tarjeta Liverpool, en cualquiera de sus modalidades. En este caso, los tarjetahabientes suelen contar con un 10% de descuento adicional en la primera compra que hagan, pero es importante detallar que solo aplica para aquellos que hayan tramitado la tarjeta departamental por primera vez.

Otra de las opciones es a través de la aplicación móvil Liverpool Pocket, al hacer tu primera compra en la app puedes obtener un 5% de descuento usando el código POCKETMENOS5.

La Gran Barata comenzó el pasado 25 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de febrero de 2026, por lo que los clientes tienen todo este periodo para aprovechar de los descuentos y promociones que Liverpool pone a su disposición.

¿Qué departamentos tienen descuentos?

La Gran Barata Liverpool contempla rebajas en prácticamente todas sus áreas, aunque algunos departamentos concentran los mayores beneficios:

Moda y calzado: ropa para dama, caballero y niños, así como zapatos, tenis y accesorios, con descuentos que pueden alcanzar hasta 40 y 50 por ciento en productos seleccionados.

Muebles y decoración: salas, recámaras, comedores y artículos decorativos participan con rebajas relevantes, pensadas para quienes buscan renovar espacios del hogar.

Electrodomésticos y línea blanca: refrigeradores, lavadoras, estufas y pequeños electrodomésticos presentan descuentos que varían según la marca y el modelo.

Tecnología: celulares, laptops, tablets, pantallas y consolas cuentan con promociones más moderadas, aunque atractivas para compras planeadas a mediano plazo.

Hogar y descanso: colchones, blancos y artículos para el dormitorio destacan entre las categorías con precios especiales.

Juguetes y deportes: productos dirigidos al entretenimiento infantil y al acondicionamiento físico también forman parte de la campaña.

Liverpool aclara que los descuentos están sujetos a disponibilidad y pueden variar dependiendo de la sucursal o del canal de compra, por lo que recomienda consultar condiciones específicas antes de concretar la adquisición.

YC