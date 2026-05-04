Día de las Madres 2026: Así puedes celebrar a tu mamá sin endeudarte

En México la celebración por el Día de las Madres es una de las fechas que muchos guardan con entusiasmo en su calendario. Sin embargo, a veces nos puede llevar a gastar más de lo que planeábamos si no ponemos límites a nuestra cartera, sin lograr que sobreviva a la quincena.

Muchas veces debido a decisiones impulsivas terminas pagando regalos, comidas y compras que no estaban en tu agenda. Puede que el error esté en gastar sin un presupuesto, dejándonos llevar por el momento.

Regalos con conciencia: cómo no desbalancear tus finanzas

Por ello, este 10 de mayo antes de comprar cualquier presente debes revisar cuánto puedes gastar sin tocar lo básico; es decir, sin poner en números rojos tu economía que seguramente debe destinar una parte para la renta, el súper o los servicios prioritarios.

Si no hay control el 10 de mayo puede ser una fecha que tu cartera arrastre durante semanas o incluso durante meses.

El 10 de mayo llega con amor… y con tentaciones peligrosas para tu cartera. Pueden ser flores, comidas u otros regalos, porque la madre de cada uno de nosotros se lo merece todo. Pero tus últimas quincenas merecen sobrevivir.

La buena noticia es que puedes festejar bien sin tener que pasar el resto del mes en modo austero.

¿Cómo evitar endeudarte en el Día de la Madre?

El presupuesto es tu mejor aliado: antes de caer en compras compulsivas, define cuánto puedes gastar sin perder tus ahorros para gastos básicos como pueden ser renta, servicios y comida. Trata que el número sea lo más realista posible. El regalo caro no es igual a mejor regalo: El amor no se mide por el precio del regalo. Muchas veces los mejores regalos pueden ahorrar mucho para tu cartera: desde cartas bien pensadas, un álbum de fotografías con los recuerdos que tienen desde tu infancia o cocinarle algo delicioso y especial. Cuidado con pasar la tarjeta de crédito: Las tarjetas de crédito son solamente buenas aliadas si se usan con cabeza fría. Pregúntate antes de gastar: ¿podré cubrir esta cantidad antes de que llegue la fecha de corte? Planea el regalo con tiempo: reserva con anticipación ya que comprar a última hora en fechas como el día de la madre suele ser mucho más caro. La clave está en el detalle y en el tiempo de calidad: llevarla a comer su comida favorita, hablar de sus recuerdos más felices o pasar el día en una de sus cafeterías predilectas puede ser más especial que un objeto caro.

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A veces, el mejor obsequio para mamá no es algo material, sino demostrarle que aprendiste a administrar el dinero como tantas veces te enseñó.

CA

