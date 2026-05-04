Día de las Madres 2026: Así puedes celebrar a tu mamá sin endeudarte

En México la celebración por el Día de las Madres es una de las fechas que muchos guardan con entusiasmo en su calendario. Sin embargo, a veces nos puede llevar a gastar más de lo que planeábamos si no ponemos límites a nuestra cartera, sin lograr que sobreviva a la quincena.Muchas veces debido a decisiones impulsivas terminas pagando regalos, comidas y compras que no estaban en tu agenda. Puede que el error esté en gastar sin un presupuesto, dejándonos llevar por el momento.Por ello, este 10 de mayo antes de comprar cualquier presente debes revisar cuánto puedes gastar sin tocar lo básico; es decir, sin poner en números rojos tu economía que seguramente debe destinar una parte para la renta, el súper o los servicios prioritarios.Si no hay control el 10 de mayo puede ser una fecha que tu cartera arrastre durante semanas o incluso durante meses.El 10 de mayo llega con amor… y con tentaciones peligrosas para tu cartera. Pueden ser flores, comidas u otros regalos, porque la madre de cada uno de nosotros se lo merece todo. Pero tus últimas quincenas merecen sobrevivir.La buena noticia es que puedes festejar bien sin tener que pasar el resto del mes en modo austero.A veces, el mejor obsequio para mamá no es algo material, sino demostrarle que aprendiste a administrar el dinero como tantas veces te enseñó.CA