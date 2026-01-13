Prevén poco crecimiento económico de México en 2026

Académicos especialistas en economía de la Universidad Panamericana prevén un crecimiento económico de México de hasta el 1% para el 2026.

El doctor Israel Macías, académico de la UP, señaló que el crecimiento económico no ha tenido un impulso durante los últimos años, provocando que la economía mexicana se estanque.

"El crecimiento reportado cada vez se van a volver más chiquitas y por eso el crecimiento reportado va a ser más bajo. La expectativa es que la economía crezca este año, todavía se habla arriba de 1% y la verdad no veo de dónde vaya a llegar ese 1 por ciento".

Entre algunos motivos, está el que no hay reglas claras respecto al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se deberá renegociar este mismo año.

El académico señaló que otros motivos son las presiones inflacionarias, principalmente provocada por el aumento a impuestos para este año, por ejemplo, el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) el cual se carga a productos como refrescos, bebidas, entre otros productos.

Macías también mencionó el problema que representan los aranceles a productos hechos en China, los cuales tienen un alto flujo de llegada al país.

"México anunció incrementos a productos que vienen de países asiáticos con los cuales no se tenga un tratado de libre comercio, específicamente de todos, el más afectado es China y el rango es de hasta el 50%. Pero México se ha convertido en un país en el que ha habido un amplio flujo de productos de todo tipo que precisamente vienen de China. Y eso va a ser una presión adicional que se va a reflejar en la inflación".

Por otro lado, el poco crecimiento económico del país podría afectar la generación de empleos.

El académico explicó que hay presión sobre la economía con los continuos aumentos al salario mínimo, pero también la propuesta de incrementar el aguinaldo, las vacaciones, lo cual encarece la generación de empleo formal. Por ello, consideró que la tendencia de subir el salario mínimo llegó a su límite porque la economía no crece.

Alejandro Rodríguez, también economista de la casa de estudios, el país tendrá una mejor perspectiva económica, aunque dependerá de cómo maneje riesgos sobre la relación con Estados Unidos

"Dependiendo cómo maneje uno de los riesgos más importantes que podríamos tener en este momento, que es el manejo de esta relación con Estados Unidos", dijo.

Entre los factores clave, está la inflación, las políticas fiscales, reformas estructurales, geopolítica y aranceles, lo cual influirá en la economía mexicana.

