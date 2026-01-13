El restaurante Shake Shack con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Puebla tiene una promoción espectacular en estos momentos que te pueden acercar una hamburguesa en tus manos.

La hamburguesería viene de Manhattan en Estados Unidos, luego de que un carrito de hot dogs ubicado en el Square Park fuese todo un éxito. En 2004 se abrió un kiosko permanente en el parque en el que se servían hamburguesas, hot dogs, custards, malteadas, cerveza, vino y más.

El formato naturalmente fue creciendo y terminó llegando a nuestro país. Tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen dos sucursales del negocio con las siguientes direcciones:

Paseo de los Virreyes 45, Puerta de Hierro, en Zapopan

Avenida Adolfo López Mateos Sur 1192, Rinconada del Sol, en Zapopan

Este es el Menú de Shake Shack

ShackBurger

SmokeShack

Shroom Burger

Shack Stack

Hamburguesa con queso

Hamburguesa

Grilled Cheese

Chicken Shack

Chicken Bites

Hot Dog

Papas

Papas con queso

Papas con queso + tocino

Malteadas y Frozen Custard

¿Cómo obtener una hamburguesa gratis en Shake Shack?

A través de redes sociales se dio a conocer que, del 12 al 18 de enero, será posible conseguir una hamburguesa gratis en Shake Shack. Para ello deberas comprar una ShackBurger y se te dará otra ShackBurger gratis.

Tendrás que agregar dos ShackBurgers a tu compra a través del portal digital de Shake Shack. Cuando estés por realizar el checkout, agrega el código ABUNDANCIA y espera a que se aplique el descuento.

