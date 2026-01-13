Martes, 13 de Enero 2026

¿Cómo obtener una hamburguesa gratis en Shake Shack?

Si no lo has hecho ya, prueba una de las hamburguesas preferidas en México

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así puedes obtener una hamburguesa gratis en Shake Shack. ESPECIAL / FACEBOOK Shake Shack México

El restaurante Shake Shack con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Puebla tiene una promoción espectacular en estos momentos que te pueden acercar una hamburguesa en tus manos.

La hamburguesería viene de Manhattan en Estados Unidos, luego de que un carrito de hot dogs ubicado en el Square Park fuese todo un éxito. En 2004 se abrió un kiosko permanente en el parque en el que se servían hamburguesas, hot dogs, custards, malteadas, cerveza, vino y más.

El formato naturalmente fue creciendo y terminó llegando a nuestro país. Tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen dos sucursales del negocio con las siguientes direcciones:

  • Paseo de los Virreyes 45, Puerta de Hierro, en Zapopan
  • Avenida Adolfo López Mateos Sur 1192, Rinconada del Sol, en Zapopan

Este es el Menú de Shake Shack

  • ShackBurger
  • SmokeShack
  • Shroom Burger
  • Shack Stack
  • Hamburguesa con queso
  • Hamburguesa
  • Grilled Cheese
  • Chicken Shack
  • Chicken Bites
  • Hot Dog
  • Papas
  • Papas con queso
  • Papas con queso + tocino
  • Malteadas y Frozen Custard

¿Cómo obtener una hamburguesa gratis en Shake Shack?

A través de redes sociales se dio a conocer que, del 12 al 18 de enero, será posible conseguir una hamburguesa gratis en Shake Shack. Para ello deberas comprar una ShackBurger y se te dará otra ShackBurger gratis.

Tendrás que agregar dos ShackBurgers a tu compra a través del portal digital de Shake Shack. Cuando estés por realizar el checkout, agrega el código ABUNDANCIA y espera a que se aplique el descuento.

  • Promociones

